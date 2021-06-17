Hollanda'nın sağ beki Denzel Dumfries, Euro 2020'de tarihe geçti

Euro 2020'nin en dikkat çeken oyuncularından biri olan 25 yaşındaki oyuncu, adını tarihe yazdırdı.

Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonası gibi büyük turnuvalar, çıkış yakalayan oyuncularla doludur.

Bu gibi organizasyonlar birer vitrindir ve hem futbolcular hem de menajerleri, bu turnuvaları fırsata çevirmeye çalışır. Euro 2020'de de yükselen formuyla gözümüze çarpan oyuncular mevcut.

Bunlardan biri, Hollanda'nın sağ beki Denzel Dumfries. PSV'nin sağ beki performansıyla göz dolduruyor ve şimdiden Hollanda Milli Takımı'nın tarihine geçmiş durumda.

Dumfries bunu nasıl başardı?

25 yaşındaki sağ bek, OptaCan verilerine göre Ruud van Nistelrooy'un ardından Hollanda Milli Takımı formasıyla çıktığı ilk iki Avrupa Şampiyonası maçında da gol atan ikinci oyuncu oldu.

Euro 2020'de ilk maçında Ukrayna'ya karşı sahada olan Hollandalı, 85. dakikada Nathan Ake'nin ortasında kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirerek takımına 3 puanı kazandırdı.

Perşembe akşamı oynanan Avusturya maçına da ilk 11'de başlayan Dumfries, 67. dakikada hızlı gelişen Hollanda atağında müthiş bir depar atarak topsuz bir şekilde rakip ceza sahasına girdi.

25 yaşındaki sağ bek, Donyell Malen'in pasında müsait pozisyonda topu ağlara göndererek hem takımını rahatlattı hem de hem de adını tarihe yazdırdı.

Dumfries'in kariyeri

Futbola Hollanda'nın Smitshoek takımının altyapısında başlayan Dumfries, 2013'te Barendrecht'in altyapısına transfer oldu. Bir sezon burada top koşturan Hollandalı sağ bek, bir sezon Sparta Rotterdam'ın U21 takımında forma giydikten sonra A takıma yükseldi.

İki sezon Sparta Rotterdam'da top koşturan Dumfries, 2017 yılında 750 bin euro bonservis ücreti ile Heerenveen'e transfer oldu. Hollandalı sağ bek, Heerenveen'deki çıkışının ardından 2018'de 5.50 milyon euro karşılığında PSV Eindhoven'ın formasını giydi.

Dumfries, eğer Euro 2020'nin ardından transfer olmazsa UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu karşılaşmasında Galatasaray'a karşı forma giyecek.

İlk maç 20 veya 21 Temmuz'da Hollanda'da, rövanşı ise 27 veya 28 Temmuz'da Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

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