Ajax, bu yaz Joël Piroe'nin transferi için oyuncunun çevresiyle görüştü. Bu bilgiyi 27 yaşındaki santrforun menajeri, Voetbal International'a açıkladı.

Piroe, 2023'ten bu yana Leeds United ile sözleşmeli, ancak geçen sezon giderek daha az süre almaya başladı. Bu nedenle bu yaz Leeds'ten ayrılacak gibi görünüyor.

West Ham United, oyuncu için devreye girdi ve 15 milyon sterlin teklif etti. Ancak Leeds 20 milyon sterlin almak istedi; oysa kulüp ilk etapta 16 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli talep ediyordu.

Bu durum, Piroe ile menajeri Theo Roebbers'in tepkisine yol açtı. Roebbers, VI'ye yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Önümüzdeki haftalarda hiçbir şey olmazsa, Leeds'in beni bir daha aramasına gerek olmadığını söyledim. Neden mi? Başlangıçtaki talep ettikleri bonservis bedelinden bir anda saptılar.”

“Bu durumda iş çok zorlaşıyor. Tüm yaz boyunca Joël'e yoğun ilgi vardı. Ajax için Jordi Cruijff ile görüştük, ancak istenen bonservis bedelini duyunca bu artık bir seçenek olmaktan çıktı. Aynı durum Fransa'dan Strasbourg ve İspanya'dan Alavés için de geçerliydi. Anderlecht de masadan kalktı, çünkü istenen bonservis bedelinin piyasa koşullarına uygun olmadığı ortaya çıktı.”

“Forvet sıralamasında üçüncü seçenekseniz, hiç süre almıyorsanız ve ayrıca teknik direktörün oyun yapısına da uymuyorsanız, bence bu fazla ileri gitmek demektir. Bu durumda anlaşmalara sadık kalmamanın şık olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden sınırımı çizdim. Bu benim işimin bir parçası. Joël'i savunuyorum” dedi Roebbers.

Bu arada iki kulüp artık bir çözüm bulmuş durumda. VI'ye göre, son detaylar tamamlandığında Piroe gelecek sezon Leeds'ten West Ham'a kiralanacak. Londra ekibi Premier Lig'e yükselirse, oyuncuyu zorunlu olarak bonservisiyle kadrosuna katmak zorunda kalacak.