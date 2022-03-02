Beşiktaş’ta kadroya giremeyen ve çalışmalarına bireysel olarak devam eden Hollandalı futbolcu Jeremain Lens, uzun bir aranın ardından konuştu.

Beşiktaş ile son maçına 2020 yılının eylül ayında çıkan Lens, transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşamadığı için Beşiktaş’ta kaldığını söyledi.

Kimseye çamur atma niyetinde olmadığını vurgulayan 34 yaşındaki futbolcu, gerekirse maaşında yüzde 10 indirim yapacağını belirtiyor.

Lens; hala profesyonel bir futbolcu olduğunu, ancak Beşiktaş'ın kendisinden kurtulmak istediğini ifade ediyor.

Ne söylendi?

Jeremain Lens, ESPN’ye verdiği röportajda şu şekilde konuştu:

"Beşiktaş benden ve maaşımdan kurtulmak istiyor. 1.5 yıldır takımla beraber çalışmıyorum.

“2 yıl önce durumum değişti. O dönemde takımdan çıkarıldım ve ayrı antrenman yapmaya başladım.

“Altı ay sonra İstanbul'da Fatih Karagümrük’e kiralandım ve sonra Beşiktaş’a geri döndüm. Ondan sonra ne yazık ki yaz ve geçen kış transfer dönemlerimde farklı bir takım ile anlaşamadım.

“Kimseye çamur atmak, kimseyi suçlamak istemiyorum. Beşiktaş’tan ayrıldığımda da atmayacağım. Ancak durumum biraz garip, çünkü gitmemi istiyorlar.”

Hollandalı oyuncu, "Şimdi çok para kazanıp oynayamamaktansa yüzde 10 indirim yapıp futbol oynamayı tercih ederim.

“Artık 34 yaşındayım. Şu anda kişisel antrenörümle, antrenman yapıyorum. Hâlâ profesyonel bir futbolcuyum ama futbol oynayamıyorum.

“Tekrar futbol oynamayı çok istiyorum" dedi.

Sadece idman yaptığı için çok fazla zamanı olduğunu söyleyen Lens, gayrimenkul işleriyle daha fazla ilgilendiğini de söyledi.

Jeremain Lens’in kariyeri

Hollandalı futbolcu Jeremain Lens 2016-2017 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Fenerbahçe'de 36 maçta 5 gol, 17 asistlik performansıyla sezonun yıldızlarından birisi oldu.

Daha sonra Fikret Orman yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon öncesi Jeremain Lens'i almak için Sunderland'e 4 milyon euro bonservis ödedi.

Beşiktaş'ta 71'i ilk 11 olmak üzere 102 maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 20 asist yaptı.

Hollandalı oyuncu, kariyerinin en iyi dönemini 138 maçta 43 gol ve 48 asist yaptığı PSV Eindhoven'da yaşadı.

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