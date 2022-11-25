Hollanda Ekvador ile berabere kaldı, Louis van Gaal, oyuncularına sert çıktı

Louis van Gaal, Hollanda'nın cuma günü Ekvador'a karşı sergilediği performanstan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Hollanda Teknik Direktörü Van Gaal, A Grubu maçında Ekvador'a karşı cansız bir performans sergileyen oyuncularından pek memnun değil.

Manchester United'ın eski hocası, ilk maçta Senegal'i mağlup eden takımdan etkili bir performans istedi.

Oyuncuları Ekvador karşısında bunu başaramamış olsa da Hollanda grupta hâlâ iyi bir durumda.

Ne söylendi?

Maçtan sonra NOS'a konuşan Van Gaal, şu yorumu yaptı:

"Kötü oynadık. Takım gerçekten istiyor, ancak bunu gösterecek kaliteye sahip olmalısınız. Her topu kaybettik ve pasları yanlış renge attık. Bu oyunu bu şekilde oynamamız gerçekten şaşırtıcı."

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Hollanda, İkna edici bir performans sergilemese de A Grubu'ndan lider çıkma şansına sahip.

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Hollanda'yı ne bekliyor?

Portakallar, Katar maçında kendilerine bir puanın yeteceğinin farkında. Ancak Ekvador'un Senegal'e karşı alacağı sonuçtan daha iyi bir skor elde edebilirlerse grubu lider tamamlayacaklar.

İki takımın oynadığı iki maçtan sonra averajlar, atılan goller ve yenilen goller aynı.