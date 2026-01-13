Hocasız Manchester United sözleşme uzatmayan Bruno Fernandes yerine 100 milyon euroluk Türk yıldızın peşinde

Calcio Mercato’nun haberine göre, Manchester United, kaptanı Bruno Fernandes ile yollarını ayırması ihtimaline karşı şimdiden alternatif arayışına başladı. İngiliz devinin radarındaki en dikkat çekici isim ise Juventus forması giyen milli yıldız Kenan Yıldız.

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Kenan Yıldız, Avrupa futbolunda adından en çok söz ettiren genç oyuncular arasında yer alıyor. Juventus cephesi, genç oyuncuyu “sihirli bir yıl” geçirdikten sonra “dünyanın en iyileri arasında” olarak tanımlıyor. Yıldız, bu sezon Serie A’da 18 maçta 11 gole doğrudan katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi’nde ise 4 gol ve asistlik performansıyla öne çıktı.

Kenan Yıldız’ı bu kadar cazip kılan unsurlardan biri de çok yönlülüğü. Kariyerinin büyük bölümünde ofansif orta saha olarak görev alan genç oyuncu, sol kanatta da düzenli olarak forma giyebiliyor. Forvet hattında birden fazla pozisyonda oynayabilmesi, onu özellikle büyük kulüpler için değerli bir profil haline getiriyor.

Fernandes sonrası planlar

Calcio Mercato’ya göre Manchester United, Kenan Yıldız’ı transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Kırmızı Şeytanlar, Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Ittihad gibi Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgisini çeken Bruno Fernandes’in olası ayrılığına karşı hazırlık yapıyor.

Portekizli yıldıza haftalık yaklaşık 700.000 sterlinlik bir teklif yapıldığı öne sürülürken, United yönetimi böyle bir ayrılığa ancak uygun bir yedek bulunması halinde onay vermeyi düşünüyor. Kenan Yıldız’ın, özellikle uzun vadede Fernandes’in yerini doldurabilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

Juventus ise genç yıldızına olan ilgiyi savuşturmak adına harekete geçmiş durumda. İtalyan kulübünün, yaklaşık 87 milyon sterlin değer biçilen Kenan Yıldız ile yakın gelecekte yeni bir sözleşme imzalamayı hedeflediği ve görüşmelerin olumlu ilerlediği iddia ediliyor.

Uzun vadeli bir süperstar adayı

Bruno Fernandes, Manchester United için hem saha içinde hem de saha dışında kulübü temsil eden son derece önemli bir figür oldu. Ancak 31 yaşına gelen Portekizli yıldızın kariyerinin son dönemine yaklaşması, kulübü geleceğe dönük planlar yapmaya zorluyor. Fernandes’in mevcut performans seviyesini bire bir karşılayacak bir oyuncu bulmak zor görünse de, bu seviyeye ulaşma potansiyeli olan bir ismi erkenden kadroya katmak mantıklı bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Kenan Yıldız, şimdiden bir “süperstar” olarak anılmaya başladı. Henüz Fernandes’in seviyesinde olmasa da, aradaki farkın çok büyük olmadığı ve genç oyuncunun gelecekte dünya futbolunun en üst düzey forvetlerinden biri olabileceği konusunda genel bir görüş birliği bulunuyor.