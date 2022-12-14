Hırvatistan'ın tecrübeli teknik direktörü, Arjantin karşısında elenmelerini ucuz bulduğu penaltı kararına bağladı.

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, takımının 3-0 mağlup olduğu Arjantin karşılaşmasının ardından faturayı ilk gole neden olan penaltı pozisyonunda verilen hakem kararına çıkarttı.

Julian Alvarez'in Dominik Livakovic'in müdahelesiyle yerde kalmasının ardındna çıkan penaltı kararından memnun olmadığını belirten Dalic, kararı ucuz olarak nitelendirdi.

Dalic ne söyledi?

Pozisyondan önce oyuncularının kendi lehlerine korner kararı için itiraz ettiğini ancak bu kararın çıkmadığını hatırlatan Dalic, "Açıkçası yediğimiz ilk gol çok şüpheliydi. Oyuncularımızın tepkisine bakılırsa korner kullanmalıydık. Penaltı kararı biraz fazla ucuz ve kolaydı" dedi. Verilen penaltı kararı sonrasında Messi ile öne geçen Arjantin, sonrasında maçın kontrolünü de eline almıştı.

Fas-Fransa karşılaşmasının kaybedeniyle üçüncülük müsabakasına çıkacak olan Hırvatistan, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda da final oynamıştı.

Ülkesinin son yıllardaki istikrarlı başarısında başrolü oynayan Dalic takımını Katar'da da yarı finale taşımayı başarırken, deneyimli çalıştırıcının takımı özellikle Brezilya eşleşmesinde büyük bir sürprize imza atmıştı.

