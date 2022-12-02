Hırvatistan'ın efsanesi Luka Modric'ten Romelu Lukaku'ya kaçan gol hediyesi

Kaçırdığı golle Hırvatistan'ı üst tura, Belçika'yı ise evine yollayan Romelu Lukaku, Split'te tatile davet edildi.

Hırvatistan futbolunun ve Real Madrid'in efsane ismi Ivan Rakitic, takımının 0-0'lık skorla ayrıldığı Belçika karşılaşmasının ardından önemli gol fırsatlarını değerlendiremeyen Romelu Lukaku'ya teşekkür etti.

Golcü oyuncunun kalenin hemen önünde oldukça müsait bir pozisyonda topu filelerle buluşturamaması nedeniyle Hırvatistan tarafından ödüllendirilmesi gerektiğini belirten Modric, yıldız isme mesaj gönderdi.

Lukaku'ya Adriyatik Denizi'nde bedava bir tatil vermeleri gerektiğini belirten Modric, Inter'de forma giyen yıldıa Split'te bir ay boyunca tatil ısmarlayabileceğini söyledi.

Perisic üzüntüsünü paylaştı

Öte yandan Modric'in Inter'de Lukaku ile beraber top koşturan takım arkadaşı Ivan Perisic de maçın ardından Lukaku ile bir araya geldiğini ve bu tarz durumların futbolun içerisinde her zaman var olacağını belirtti.

Pazartesi günü son 16 turu karşılaşmasında Japonya ile karşı karşıya gelecek olan Hırvatistan'ın, grubu Belçika'nın önünde tamamlamasının ardından Belçika'da İspanyol teknik direktör Roberto Martinez ile yollar ayrılmıştı. Belçika futbolunun altın jenerasyonunun herhangi bir kupa kazanamamış olması ülkede büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştu.