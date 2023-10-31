Lionel Messi, Barcelona'ya dönme planını doğruladı 2021'deki gidişinin "acı bir tat" bıraktığını kabul etti.

2021'de Barcelona'dan ayrıldı ve PSG'ye transfer oldu

Barça'nın 2023'teki teklifini reddetti

Hâlâ doğru düzgün veda etmek istiyor

NE OLDU? Arjantinli futbol ikonu, 2021 yazında Barcelona'nın yaşadığı mali kriz sonucu çok sevdiği kulübüne duygusal bir veda etti. Messi, Paris Saint-Germain'le olan sözleşmesi 2023 yazında sona erdikten Camp Nou'ya geri dönebilirdi ancak buna karşı çıktı ve MLS ekibi Inter Miami'ye imza attı.

Messi, Barcelona taraftarlarına doğru düzgün veda etme fırsatı bulamadı ve 2022 Dünya Kupası galibi, pazartesi akşamı Paris'te sekizinci Ballon d'Or'u kazandıktan sonra bu durumu düzeltme niyetini doğruladı.

NE SÖYLEDİ? Arjantinli yıldız, gazetecilere şunları söyledi: "Ayrıldığımda acı bir tat vardı ve bu hoşuma gitmedi. Hikâyenin sonunu değiştirmek isterim. Bana bu kadar mutluluk veren insanlara veda etmeyi hak ediyorum. Eğer bu gerçekleşirse elbette orada olmaktan çok mutlu olacağım."

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BÜYÜK RESİM: Barcelona Başkanı Joan Laporta, yollarının gelecekte bir noktada Messi ile kesişeceği konusunda ısrar etti ve çok beklenen buluşma için iki olası tarihi tartıştı. Başkan, Camp Nou'daki yenileme çalışmalarının tamamen tamamlanacağı haziran 2026'da ya da Barça'nın yuvasına geri döneceği kasım 2024'te Messi için resmî bir etkinlik düzenlemek istediğini açıkladı.

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SIRADA NE VAR? Messi, 2024 yılında Inter Miami ile sahalara dönecek. MLS'te yeni sezon şubat ayında başlayacak.