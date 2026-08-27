Alman milli golcü, çarşamba günü alınan 3-2’lik galibiyette 90 dakikanın tamamında sahada kaldı, ancak kalıcı bir izlenim bırakamadı. Magpies’ın yeni teknik direktörü Matthias Jaissle, Liverpool’a karşı ligin açılış maçında (2-2) forveti yedek kulübesinde bırakmıştı.

VfB Stuttgart’tan 70 milyon euro karşılığında transferinin ardından geçen sezonun başında iyi bir başlangıç yapan Woltemade, teknik direktör Eddie Howe yönetiminde zorlu bir sezon geçirdi; Howe onu zaman zaman orta sahada bile kullandı. Sezonun sonlarına doğru Magpies’ın pahalı yeni transferini yeniden göndermek istediğine dair spekülasyonlar ortaya çıkmıştı. Ancak Woltemade şu ana kadar kaldı ve şimdi de kendi adına pek az argüman topladı.

“Diğerleri iyi servisler alırken, Alman milli oyuncuda hiçbir şey bir araya gelmedi” değerlendirmesinde bulunan Chronicle, Newcastle çıkışlı gazete, “Acı verecek yerlere gitme konusundaki isteksizlik endişe sebebi” diye ekledi. Çok koşuya ve pres oyununa dayanan Jaissle’nin oyun tarzı da görünüşe göre Woltemade’ye çok uygun değil; çünkü Alman oyuncu, kombinasyonların içine dahil olmak isteyen bir hücum oyuncusu.

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“Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Nick Woltemade İngiliz futbolu için yaratılmamış” diye paylaşım yaptı bir Newcastle taraftarı, Sport Bible’ın aktardığına göre. “Onu satmanın zamanı geldi” diye ekledi, “Onun için işlerin yürümediğini açıkça görüyorsunuz.” Bir başka Magpies taraftarı da şunu ekledi: “Üzgünüm ama Woltemade’yi satmamız gerekiyor.”

Kulübünün bir yıl önce onun için büyük bir bedel ödemiş olması, Newcastle için işleri kolaylaştırmıyor: “Zararı kabul eder ve Woltemade’yi herhangi bir bedelle satar, takasta kullanır ya da kiralardım” diyen bir başka taraftar da Alman oyuncudan yeterince şey gördüğünü belirtti.

Jaissle, Newcastle’da Woltemade’ye güveniyor - hatta Hoeneß’i bile aradı

24 yaşındaki oyuncu son haftalarda Borussia Dortmund ve RB Leipzig ile gevşek şekilde anıldı, ancak bir transfer için somut görüşmeler şu ana kadar görünüşe göre yok. Geçen sezon Newcastle formasıyla 51 resmi maçta 11 gol ve 5 asist üretti.

Taraftarların Woltemade konusundaki tüm hayal kırıklığına rağmen, Sport Bild kısa süre önce teknik direktör Jaissle’nin Alman milli oyuncuyu hâlâ önemli bir yapı taşı olarak gördüğünü yazdı. Buna göre Jaissle, Woltemade’ye, selefi Eddie Howe’un aksine onu net biçimde santrfor ya da ikinci forvet olarak gördüğünü söyledi. Alman vatandaşı için kulüp içinde güçlü bir destek veriyor, ona Newcastle’daki genel olarak hayal kırıklığı yaratan ilk sezonunu bir an önce geride bırakıp önüne bakması yönünde net bir istikamet çiziyor.

Woltemade’yi yeniden rayına oturtmak için Jaissle’nin Stuttgart’ta Sebastian Hoeneß’i bile aradığı söyleniyor; forvet, Hoeneß ile VfB’de son derece başarılı bir iş birliği yaşamıştı. Jaissle bu görüşmede yeni oyuncusuyla ilgili tüm önemli bilgileri aldı, Sport Bild’e göre eski Stuttgartlı oyuncu için en iyi pozisyonu Hoeneß’e sordu ve Woltemade için saha dışında nelerin önemli olduğunu da öğrenmek istedi.