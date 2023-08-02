Carlo Ancelotti, PSG'nin Real Madrid'i FIFA'ya şikayet etmeyi planladığı iddialarına yanıt verdi.

PSG, Real Madrid'e yaptırım uygulanmasını istiyor

Ancelotti spekülasyon yapmayı reddediyor

Transfer spekülasyonları devam ediyor

NE OLDU? Mbappe'nin, Real Madrid ile gelecek sezon için 160 milyon Euro'luk (137 milyon £/175 milyon $) imza ücretini cebine atacağı bir anlaşmaya vardığı iddia edildi. Ancak Paris Saint-Germain'den izin alınmaksızın, bu tür bir anlaşma FIFA düzenlemelerine aykırı oluyor. Bu bağlamda PSG'nin, Real Madrid'e karşı bir yaptırım için harekete geçeceği söyleniyor. Bu durum, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'ye soruldu. İtalyan hoca ise, "Beni hiçbir şey şaşırtmaz" ifadelerini kullandı.

NE SÖYLENDİ? Ancelotti, Real Madrid'in bu hafta Juventus'a karşı oynayacağı sezon öncesi hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Beni hiçbir şey şaşırtmıyor."

İtalyan hocanın, Mbappe'nin imzası için kamuoyu önünde baskı yapmaya veya konuyu ciddi bir şekilde tartışmaya istekli olmaması şaşırtıcı değil. Carlo, şu anda Real Madrid'in kadrosundan memnun. Ayrıca tecrübeli hoca sezon sonunda takımdan ayrılacak ve Brezilya Millî Takımı'nın başına geçecek.

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BÜYÜK RESİM: Madrid'e transfer olacağına dair konuları daha da karmaşık hale getiren Mbappe'nin önümüzdeki yaz Paris Saint-Germain'den ayrılmasını garanti edecek bir sözleşme maddesini reddettiği de ortaya çıktı. Görünüşe göre tüm taraflar bir hamlenin mümkün olan en kısa sürede yapılmasını istiyor, ancak süreç erteleniyor. Liverpool ve Chelsea, görünüşe göre Real Madrid'in arkasında aktif olarak Mbappe'yi takipte olan kulüpler.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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MBAPPE'Yİ NE BEKLİYOR? Mbappe'nin transferiyle alakalı her gün yeni bir haber ortaya çıkıyor. Ancak asla değişmeyen tek şey, Fransız yıldızın eninde sonunda Madrid'e gideceği varsayımı. PSG'nin İspanyol kulübünü FIFA'ya şikâyet etmesi bu transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda önemli bir etkiye sahip olsa da, bu hamle aynı zamanda hiçbir somut etki de yapmayabilir.