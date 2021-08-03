Avrupa futboluna damga vuracak üçlü transfer operasyonu

Romelu Lukaku'nun Inter'den ayrılması transfer piyasasında domino taşı etkisi yapabilir.

EURO 2020'nin sona ermesiyle birlikte Avrupa'daki transfer piyasası hız kazanırken, Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun takımdan ayrılması Avrupa futbolunda domino taşı etkisi yapabilir.

Chelsea'nin 120 milyon euro önermeye hazırlandığı Lukaku takımdan ayrılırsa Inter'in transfer hamlesi, taşları yerinden oynatabilir.

Sky Sport'ta yer alan habere göre Lukaku için gelecek bu astronomik teklifi kabul etmesi halinde kadrosuna katabileceği alternatifleri belirleyen Inter yönetiminin listesindeki ilk isim Atalanta forması giyen Duvan Zapata.

Atalanta ise Kolombiyalı golcü ile yolların ayrılması halinde Chelsea'den Tammy Abraham'ı almak istiyor.

Zapata da sırtı dönük oyunu seviyor

Avrupa futbolunda son yılların en iyi çıkış yapan santrforlarından biri olan 30 yaşındaki Zapata tıpkı Lukaku gibi sırtı dönük oyunu çok iyi oynamasıyla tanınıyor. Geçen sezon Serie A'da 37 maça çıkan yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 15 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına da dokuz kez gol pası vermişti.

Atalanta'nın Zapata'ya alternatif olarak belirlediği Abraham ise Chelsea'de fazla forma şansı bulamadı. Kariyerinin en iyi dönemini 2018-2019 sezonunda kiralık olarak gittiği Aston Villa'da geçiren ve Championship'te 25 gol atan 23 yaşındaki yıldız, 2019-2020 sezonunda 15 gol Premier Lig golü attığı Chelsea'de, geçtiğimiz sezon altı golde kaldı.