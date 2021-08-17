Henry, Messi transferinin ardından Pochettino'yu uyardı

Thierry Henry, Lionel Messi transferinin PSG'ye çözüm olmadığına inanıyor.

Lionel Messi'nin eski takım arkadaşı Thierry Henry, Arjantinli yıldızın transferini ve PSG'nin içinde bulunduğu durumu analiz etti.

Paris Saint-Germain sahip olduğu yıldızlarla dönemin en iyi takımlarından biri haline geldi.

Messi, Neymar, Mbappe üçlüsüyle göz kamaştıran Fransız ekibinin bu sezon Ligue 1'de ve Şampiyonlar Ligi'nde neler yapacağı merakla bekleniyor.

Ancak eski Barcelonalı Thierry Henry, Messi'nin takımın sorunlara çözüm olmayacağını söylüyor.

Thierry Henry ne söyledi?

Amazon Prime 'a konuşan Thierry Henry, PSG'nin takımda savunma dengesini de kurması gerektiğine inanıyor:

"Messi insanüstü bir futbolcu ama PSG'nin sorunlarının çözümü değil. PSG'nin savunması üzerinde çalışması gerekiyor."

"Barcelona'da oynadığım dönemden çok bahsediliyor ama insanlar şunu söylemeyi unutuyor, o takım aynı zamanda çok fazla gol de yemiyordu."

"Harika hücum oyuncularına sahip olabilirsiniz ancak takımda dengeye ihtiyacınız var."

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