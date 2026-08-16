Ekvadorlu Josue Caicedo, L'Hospitalet Şehri Kupası'nda L'Hospitalet'i 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada Barcelona Atletic formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve genç sol bek, yedek takımla oynadığı bu ilk maçında olumlu izlenimler bıraktı.

Barcelona Atletic, Union Esportiva Tona'ya 2-1 yenildikten ve Girona ile 1-1 berabere kaldıktan sonra hazırlık döneminde ilk galibiyetini elde etti.

Galibiyet Ignasi Kirian ve Shane Kluivert'in golleriyle geldi. Caicedo ise geçtiğimiz temmuz ayında Barcelona'ya katılmasının ardından ilk kez takımın formasını giydi.

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Caicedo'nun takıma katılması bazı bürokratik işlemler nedeniyle gecikti. Brezilyalı teknik direktör Juliano Belletti onu ilk kez kadrosuna alma fırsatı bulduktan sonra oyuncu, ertesi gün Barcelona'nın altyapı futbolu direktörü Jose Ramon Alexanko'nun katıldığı bir törenle kulüple sözleşmesini imzaladı.

Katalan "Mundo Deportivo" gazetesine göre Caicedo, L'Hospitalet karşısında Landry Farre'nin yerine oyuna girerek 30 dakika sahada kaldı ve gerek savunma gerekse hücum anlamında iyi bir performans sergiledi; özellikle baskı yapma ve topu kaybettikten sonra geri kazanma konusunda, ayrıca sol kanadı kapatma ve hücuma katkı sağlama becerisiyle öne çıktı.

Belletti maçın ardından Ekvadorlu oyuncu hakkında şunları söyledi: "Onun nasıl biri olduğunu biliyoruz ve zamanla özgüven kazanıyor. Ligde sahaya çıkma zamanı geldiğinde hazır olması gerekiyor. Buradaysa bunun bir nedeni var ve ondan faydalanmak gerekiyor."

18 yaşındaki Caicedo, Barcelona'ya Ekvador ekibi LDU Quito'dan kiralık olarak, 2,5 milyon euro değerinde bir satın alma opsiyonuyla geldi.