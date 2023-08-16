Borussia Dortmund oyuncularının, Jude Bellingham'ın Real Madrid'e gitmesinden memnun oldukları bildiriliyor.

NE OLDU? Bild’de yer alan habere göre Borussia Dortmund oyuncuları; Bellingham'ın kendisini Erling Haaland'ın gölgesinde kaldığını hissettiğine ve bu yüzden maçlardan sonra taraftarları, takım arkadaşlarıyla birlikte selamlamak yerine tek başına alkışlamaya gittiğine inanıyor. Geçen sezon Bellingham’dan birkaç kez takıma liderlik etmesi istendi, ancak arkadaşları onun liderlik niteliklerinin çok az olduğunu ve karamsar olduğunu hissettiler. Bu da kadro içinde gerilim yarattı.

BÜYÜK RESİM: Bazı oyuncular, Bellingham’ın takım arkadaşlarına birkaç kez nazik davranmadığını iddia etti. Raporda, Dortmund'un 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers tarafından elenmesinin ardından İngiliz oyuncunun, Nico Schulz'a hakaret ettiğini bildiriyor.

VE DAHA FAZLASI: Bu yaşanan, münferit bir olay değildi ve bildirildiğine göre Bellingham'ın önceki sezon takım arkadaşlarına saldırdığı pek çok olay vardı. Ancak soyunma odasına taze bir ruh getirdiğine inanılan yeni takım kaptanı Emre Can ile işler düzeldi.

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SIRADA NE VAR? Madrid başlangıçta 103 milyon Euro (89 milyon £/110 milyon $) ödemeyi kabul ettikten sonra Bellingham yeni takımına imzayı attı. Ancak belirli hedeflere ulaşılırsa bu rakam 30 milyon Euro (26 milyon £/32 milyon $) daha artabilir. La Liga’da yeni sezonun açılışında Athletic Club'a karşı gol atan Bellingham, aynısını ikinci maçta Almeria'ya karşı da tekrarlamak istiyor.