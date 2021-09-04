Hazard’ın pes etmeye niyeti yok

Sakatlıklar nedeniyle Real Madrid’de bir türlü istediği seviyeye çıkamayan Eden Hazard, eski günlerine dönmeye kararlı.

İspanya’da mutsuz olduğu yönünde çıkan dedikoduları yalanlayan Eden Hazard, Santiago Bernabeu’daki işinin henüz bitmediğini söyledi.

2019 yılında 100 milyon euro karşılığında Chelsea’den Real Madrid’e transfer olan Belçikalı yıldız, sakatlıklardan yakasını bir türlü kurtaramadı.

30 yaşındaki oyuncunun bu yaz takımdan ayrılıp temiz bir sayfa açmak istediği iddia edilmişti, ancak Real Madrid’de kalmayı seçen Hazard kendini yeniden kanıtlamak istiyor.

Ne söyledi?

Dünya Kupası Elemeleri için Belçika kadrosunda yer alan Hazard, basın mensuplarının Real Madrid hakkındaki sorularını yanıtladı.

“Real Madrid’de mutlu olmadığım doğru değil. Kulüpte çok mutluyum.”

“Bir futbolcu oynadığında ve goller attığında mutlu olur. Ben son dönemde az oynayabildim ve pek gol atamadım, ama bu kulübe duyduğum bağlılığı azaltmadı.”

“Madrid’de mutluyum, buradaki hayatı sev iyorum. Covid ve sakatlıklar işleri karmaşıklaştırdı, ama siz ne derseniz diyin, ben burada mutluyum.”

“Real Madrid’de iyi şeyler yapabileceğimi biliyorum, hepsi bu kadar.”

“Yeniden goller atıp gülümsediğimde herkes mutlu olduğumu söyleyecek, ama ben şu anda da mutluyum. Sadece oynamayı ve goller atmayı özlüyorum.”

Hazard, Real Madrid’de kaç gol attı?

İspanyol kulübünde üçüncü sezonuna giren Hazard, şu ana kadar Real Madrid formasıyla sadece 46 maça çıkabildi.

Hazard 46 maçta beş gol kaydederken, bu gollerin dördü 2020/21 sezonunda geldi. Real Madrid’deki performansı sorgulanmaya devam etse de, Hazard sakatlık sorunlarını en azından şimdilik arkasında bırakmış gibi gözüküyor.

Bu sezon Real Madrid’in La Liga’da oynadığı üç maçın ikisine ilk 11’de başlayan Hazard, diğer maçta ise oyuna sonradan dahil olmuştu.

Kulüple 2024’e kadar kontratı bulunan Hazard’ın önünde, şüpheleri bertaraf etmek ve yıldız statüsünü geri kazanmak için uzun bir süre bulunuyor.

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