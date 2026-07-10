Haytham Hassan’ın ardından… Avrupalı bir dev, İmam Aşur’a yöneliyor

Avrupalı bir dev kulüp, Dünya Kupası’nda milli takımında gösterdiği muhteşem performansın ardından Mısırlı futbolcu İmam Aşur’un durumunu öğrenmek için ilk temaslarda bulundu.

İmam Ashour, Mısır milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki serüveni sırasında, Belçika ve Avustralya maçlarında iki gol attı; ardından Mısır milli takımı, 16 turunda Arjantin'e yenilerek turnuvadan elendi.

Konu, Mısır'ın Al-Ahly kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan Ashour'u kadrosuna katmak isteyen İskoç kulübü Celtic'in ilgisiyle ilgili.

"Celts Are Here" sitesi, Celtic'in teknik direktör Martin O'Neill'in takımını güçlendirmek amacıyla transferin mali koşullarını öğrenmek için Ashour'un durumunu araştırdığını belirtti.

Bazı haberlerde Al-Ahly’nin oyuncuyu bırakmak için daha yüksek bir bedel talep edebileceği belirtilse de, İskoç site transferin 4 milyon sterlin karşılığında gerçekleştirilebileceğini vurguluyor.

Celtic, Mısırlı oyuncuya Avrupa kupalarında oynama fırsatı sunmanın yanı sıra, O’Neill yönetiminde ilk 11’de yer alma imkanı da sağlayabilir.

İmam Aşur, Mısır’a dönüp Al-Ahly’ye katılmadan önce Danimarka’nın Midtjylland takımında bir süre forma giymiş ve Avrupa sahalarında deneyim kazanmıştı.

İskoç site, Celtic’in Real Oviedo’nun yıldızı Mısırlı Haytham Hassan’ı 3,5 milyon sterlin karşılığında kadrosuna katmak için bir teklifte bulunduğunu, ancak İspanyol kulübünün bu teklifi reddettiğini de belirtti.