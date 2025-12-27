Hayranlarından Mohamed Salah'a hiç beklemediği şoke edici tepki!

Mohamed Salah, Noel ağacı fotoğrafı paylaşmasının ardından sosyal medyada yeniden tartışmaların merkezine oturdu. Liverpool forması giyen ve Müslüman kimliğiyle bilinen yıldız futbolcu, her yıl olduğu gibi bu Noel’de de ailesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

33 yaşındaki futbolcu, 11 yaşındaki kızı Makka ve 5 yaşındaki kızı Kayan ile birlikte, süsler ve büyük kırmızı bir kurdeleyle donatılmış Noel ağacının önünde çekilen fotoğrafı “#MerryChristmas” notuyla yayımladı. Ancak bu basit mesaj, sosyal medyada kısa sürede yoğun bir tartışmaya dönüştü.

Bazı Müslüman takipçiler, Salah’ın bu paylaşımını inançla bağdaşmadığını savunarak eleştirdi. Bir kullanıcı, “Bu festivali kutlamayacağını düşünmüştüm, çünkü bizim inancımızda yasak” yorumunu yaparken, bir başka takipçi ise Salah’ı rol model olarak gördüğünü ancak bu paylaşımın ardından hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Eleştiriler bununla da sınırlı kalmadı. Bazı yorumlarda, Salah’ın milyonlarca Müslüman tarafından takip edilen bir figür olduğu hatırlatılarak, yaptığı paylaşımın “yanlış bir mesaj” verdiği savunuldu. Dini sorumluluk ve temsil vurgusu yapan bazı kullanıcılar, bu tür paylaşımların İslam açısından uygun olmadığını öne sürdü.

Destek de gördü

Ancak Salah, yalnızca eleştirilerle değil, güçlü bir destek dalgasıyla da karşılaştı. Hem Müslüman hem de Müslüman olmayan birçok kullanıcı, yıldız futbolcunun iyi niyetli mesajını savundu. Destek veren yorumlarda, farklı inançlara saygının ve hoşgörünün önemine dikkat çekildi.

Bir takipçi, “Farklılıklarımızı hoşgörüyle karşılarsak dünya daha iyi bir yer olur” derken, bir başkası ise Salah’ın yoğun fikstürüne rağmen çocukları için bu geleneği sürdürmesini takdir ettiğini ifade etti. Bazı kullanıcılar da bu paylaşımın her yıl beklendiğini ve Salah’ın insanî yönünü yansıttığını belirtti.

Salah, bu dönemde Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı kampında bulunuyor. Noel Günü’nü ailesiyle değil, milli takım antrenmanında geçiren yıldız oyuncu, turnuvada kariyerinin ilk Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Mısır, turnuvanın en başarılı ülkesi konumunda olmasına rağmen, son şampiyonluğunu 2010 yılında kazandı. Salah’ın milli takıma katılmasından bu yana kupaya uzanamayan Kuzey Afrika temsilcisi, bu hasreti sona erdirmeyi amaçlıyor. Yıldız futbolcu ise saha içindeki performansı kadar, saha dışındaki duruşuyla da gündem olmaya devam ediyor.