Pep Guardiola, Chelsea maçı öncesinde kadronun taraftarlar tarafından belirlendiğini söyleyerek şaka yaptı.

NE OLDU? Guardiola, Stamford Bridge'de Dünya Kupası'ndan dönen Kyle Walker, Joao Cancelo ve Phil Foden'ı ilk 11'de tercih ederken son maça göre dört değişiklik yaptı. Ayrıca İlkay Gündoğan da takıma geri döndü. Guardiola; Jack Grealish, Manuel Akanji, Rico Lewis ve Riyad Mahrez'in yedek kulübesinde olmasının nedenini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Maç öncesinde Sky Sports'a konuşan İspanyol menajer, ilk 11 seçimiyle ilgili şunları söyledi: "Herkes bu kadroyu istedi, ben de hayranlarımı takip ediyorum!

"Her maçtan önce nedeni soruluyor. Bazen belirli bir sebep değil, birçok neden olabiliyor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Premier Lig'in zirvesindeki Arsenal'i takibi sürdürmesi için liderliğiniCity'nin Chelsea maçında üç puana ihtiyacı var.

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CITY'İ NE BEKLİYOR? Perşembe günü Chelsea ile karşılaşan City, pazar günü ise FA Cup'ta Londra ekibi ile tekrar karşı karşıya gelecek.