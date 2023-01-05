NE OLDU? Guardiola, Stamford Bridge'de Dünya Kupası'ndan dönen Kyle Walker, Joao Cancelo ve Phil Foden'ı ilk 11'de tercih ederken son maça göre dört değişiklik yaptı. Ayrıca İlkay Gündoğan da takıma geri döndü. Guardiola; Jack Grealish, Manuel Akanji, Rico Lewis ve Riyad Mahrez'in yedek kulübesinde olmasının nedenini açıkladı.
NE SÖYLENDİ? Maç öncesinde Sky Sports'a konuşan İspanyol menajer, ilk 11 seçimiyle ilgili şunları söyledi: "Herkes bu kadroyu istedi, ben de hayranlarımı takip ediyorum!
"Her maçtan önce nedeni soruluyor. Bazen belirli bir sebep değil, birçok neden olabiliyor."
DAHA BÜYÜK RESİM: Premier Lig'in zirvesindeki Arsenal'i takibi sürdürmesi için liderliğiniCity'nin Chelsea maçında üç puana ihtiyacı var.
HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:Getty Images
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CITY'İ NE BEKLİYOR? Perşembe günü Chelsea ile karşılaşan City, pazar günü ise FA Cup'ta Londra ekibi ile tekrar karşı karşıya gelecek.