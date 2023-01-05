"Hayranlarımı takip ediyorum!" - Guardiola, Man City taraftarlarının Chelsea karşısında kadrosunu seçtiğini söyleyerek şaka yapıyor

Samet Çayır
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Pep Guardiola Manchester City 2022-23Getty
Man CityPremier LigChelsea vs Man CityChelsea

Pep Guardiola, Chelsea maçı öncesinde kadronun taraftarlar tarafından belirlendiğini söyleyerek şaka yaptı.

NE OLDU? Guardiola, Stamford Bridge'de Dünya Kupası'ndan dönen Kyle Walker, Joao Cancelo ve Phil Foden'ı ilk 11'de tercih ederken son maça göre dört değişiklik yaptı. Ayrıca İlkay Gündoğan da takıma geri döndü. Guardiola; Jack Grealish, Manuel Akanji, Rico Lewis ve Riyad Mahrez'in yedek kulübesinde olmasının nedenini açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Maç öncesinde Sky Sports'a konuşan İspanyol menajer, ilk 11 seçimiyle ilgili şunları söyledi: "Herkes bu kadroyu istedi, ben de hayranlarımı takip ediyorum!

"Her maçtan önce nedeni soruluyor. Bazen belirli bir sebep değil, birçok neden olabiliyor."

DAHA BÜYÜK RESİM: Premier Lig'in zirvesindeki Arsenal'i takibi sürdürmesi için liderliğiniCity'nin Chelsea maçında üç puana ihtiyacı var.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

Phil Foden Pep Guardiola Manchester City 2022-23Getty Images

Pep Guardiola Joao Cancelo Manchester City 2022-23GettyKyle Walker Manchester City 2022-23Getty

CITY'İ NE BEKLİYOR? Perşembe günü Chelsea ile karşılaşan City, pazar günü ise FA Cup'ta Londra ekibi ile tekrar karşı karşıya gelecek.

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