Havertz’den sel mağdurlarına büyük yardım

Chelsea’nin yıldızı Havertz, sel felaketinde zarar gören Almanlara büyük yardımda bulundu.

Chelsea’nin geçtiğimiz sezon Leverkusen’den büyük umutlarla transfer edilen Kai Havertz, Manchester City ile oynanan finalde takımına Şampiyonlar Ligi kupasını getiren kritik golü kaydetmişti.

Genç yıldız, saha içindeki yükselen performansının yanı sıra saha dışındaki davranışlarıyla da takdirleri topluyor.

The Guardian kaynaklı habere göre Havertz, ülkesi Almanya’da sel felaketinde zarar gören insanlara yardımcı olabilmek için hafta sonunda Arsenal’le oynanacak maçta giyeceği özel üretim kramponlarını açık arttırmada satışa çıkardı.

Almanya’nın doğusunda yaşanan sel felaketinde 189 kişi hayatını kaybetmişti.

Neler söylendi?

Aldığı kararla kamuoyunun takdirini kazanan 22 yaşındaki yıldız şunları söyledi:

“Yaşanan felakete dair resimleri gördüğümde gözlerime inanamadım, insanların neler yaşadıklarını anlayabilmemiz gerçekten çok zor. Ama bir şeyler yapmam gerektiğini de biliyordum.”

“Açıkçası oldukça avantajlı bir konumdayım ve bu kampanyayı başlatarak diğer insanlara da öncülük etmeyi umuyorum.”

“Sınırlı üretim olan kramponlarım, felaketten etkilenen insanlarla kuracağımız dayanışmanın bir sembolü olacak ve onlarla birlikte olduğumu gösterecek.”

Alman yıldızın ilk etapta 200 bin euro’luk bir yardımda bulunması bekleniyor.

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