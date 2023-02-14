Ganalı futbolcunun menajeri, oyuncunun iki çift ayakkabısının bulunduğunu söyledi.

Hatay'da depremden yıkılan ve felaketin sembollerinden biri haline gelen Rönesans Rezidans'ın enkazında çalışmalar devam ederken, Hatayspor'un 31 yaşındaki Ganalı futbolcusu Christian Atsu'dan henüz haber alınabilmiş değil.

Eski Chelsea ve Newcastle United yıldızının durumu yurt dışında da takip edilirken, kanat oyuncusunun menajeri Nana Sechere, yeni açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Spor Arena'ya konuşan Sechere, Atsu'nun son durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Depremin üzerinden dokuz gün geçti, ancak henüz Christian’ı bulamadık. Şu anda Hatay’da deprem bölgesinde Christian’ın ailesiyle birlikteyim. Manzara gerçekten inanılmaz, etkilenen insanlardan dolayı kalbimiz kırık.

"Yüreğimiz onlarla birlikte. Burada bulunduğumuz süre boyunca Christian Atsu’nun odasının nerede olduğunu tespit edebildik. Kendisine ait iki çift ayakkabısını bulduk.

"Dün bize, termal kameralardan beş kişinin daha hâlâ hayatta olduğunun tespit edildiğine dair bir bilgi geldi. Ancak bana söylenen bilgiye göre tam olarak doğru bir onay alabilmemiz için kişinin ya görüntüsü olmalı ya da kokusu alınmalı. Veya bir ses gelmeli.

"Bundan dolayı da Christian’ın tam olarak nerede olduğunu tespit etmiş değiliz."

Atsu'nun da bulunduğu Rönesans Rezidans'ın enkazında çalışmalar sürüyor.