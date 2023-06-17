Volkan Demirel, "Şu an için bir şey söyleyemem. Hayırlısı olsun" diyerek Fenerbahçe teknik direktörlüğü için yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurulu'nda konuşan başkan Ali Koç, sarı-lacivertlilerin önümüzdeki sezonki teknik direktörü hakkında ipucu verdi.

Koç, "Camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için en uygun olacağını düşünüyoruz" dedi ve gözler bir anda yerli hocalara çevrildi.

Bu sözlerin ardından akıllara gelen yerli teknik direktörler ilk olarak İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Volkan Demirel, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı oldu.

Beş teknik direktörden dördü, cumartesi akşamı konuyla ilgili çeşitli mecralara açıklamalarda bulundu.

Neler söylediler?

TRT Spor'a konuşan Aykut Kocaman, "Şu anda Turgutreis'teyim. Gelişmelerden haberim yok" diye konuştu.

İsmail Kartal ise, "Eşimle beraber Başkan Ali Koç’un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

Beyaz TV'ye konuşan Sergen Yalçın, "Fenerbahçe ile görüşmedim. Hiçbir teklif gelmedi. Şu anda İstanbul'dayım" yorumunda bulunurken, en dikkat çeken açıklama ise Volkan Demirel'den geldi.

Sabah gazetesine konuşan Demirel, "Siz sormadan ben konuşayım. Şu anda hiçbir şey söyleyemem. Hayırlısı olsun" dedi.

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen Abdullah Avcı'dan ise şu ana kadar herhangi bir açıklama gelmedi.