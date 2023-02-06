Porto, Chelsea ve Newcastle United gibi takımların formasını giyen Ganalı oyuncunun enkaz altında kaldığı belirtildi.

Hatayspor'un bir dönem Premier Lig'de de boy gösteren Ganalı hücum oyuncusu Christian Atsu, Türkiye'yi sarsan depremde enkaz altında kaldı.

7,8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kaldığı ifade edilen Atsu'nun yanı sıra Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut da enkaz altında kaldı ve iki isimle de iletişim kurulamadığı ifade edildi.

Daha önce Chelsea, Everton, Bournemouth ve Newcastle United gibi takımların formasını giyen Atsu, bu sezon Hatayspor formasıyla çıktığı üç maçta bir gol atmıştı.

Geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan'ın Al Raed takımının formasını giyen 31 yaşındaki futbolcu, Hollanda'nın Vitesse ve Portekiz'in Porto ve Rivo Ave takımlarının başarısı için de ter dökmüştü.

Gana Milli Takımı ile 65 maça çıkan ve dokuz kez gol sevinci yaşayan oyuncunun hayranları Atsu'nun durumunu endişeli bir şekilde takip ederken, Newcastle United da oyuncudan gelecek iyi haberleri beklediklerine dair bir açıklama yayımladı.

Öte yandan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yaptığı açıklamada Hatay'a yardım beklediklerini ifade etti.