Harry Maguire, Erik Ten Hag ile yaptığı zorlu görüşmelerin ardından Manchester United kaptanlığından alındığını açıkladı.

Maguire, kaptanlıktan alındı

Ten Hag'ın kararından dolayı son derece hayal kırıklığına uğradı

Transfer spekülasyonları artabilir

NE OLDU? Maguire, Ashley Young'ın ocak 2020'de Inter'e gitmesinin ardından United'daki kol bandını devraldı. 30 yaşındaki oyuncu, geçen yıl Ten Hag'ın menajer olarak atanmasına kadar takımın savunmasının kalbinde yer alıyordu. Ancak Raphael Varane ve Lisandro Martinez, 2023-24 sezonunda kadro sıralamasında Maguire'ın önüne geçti ve İngiliz stoper, kulübeye mahkum kaldı. Bu durum, onun kaptanlık statüsü ve kulüpteki uzun vadeli geleceği konusunda büyük soru işaretlerine yol açtı. Ten Hag şimdi Maguire'a yeni sezon öncesinde kaptanı değiştireceğini bildirdi. Bu da defans oyuncusunu hayal kırıklığına uğrattı.

NE SÖYLENDİ? İngiliz millî futbolcu, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla haberi doğruladı ve şunları söyledi: "Bugün teknik direktörle görüştükten sonra bana kaptanın değiştirildiğini bildirdi. Nedenlerini bana özetledi. Kişisel olarak son derece hayal kırıklığına uğramış olsam da mücadeleye devam edeceğim. Formayı her giydiğimde her şeyimi vermek için çabalayacağım. Bu yüzden, ben kol bandını takarken gösterdikleri tüm destek için Manchester United taraftarlarına çok teşekkür etmek isteriö. Rolü üstlendiğim günden beri Manchester United'a liderlik etmek büyük bir ayrıcalıktı ve kariyerimin bugüne kadarki en gurur verici anlarından biriydi. United'ın başarılı olmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yaptım. Ole Gunnar Solskjaer'e bana sorumluluk verdiği için her zaman minnettar kalacağım ve şimdi bu sorumluluğu üstlenenlere tam destek vermelerini diliyorum."

BÜYÜK RESİM: Bruno Fernandes geçen sezonun büyük bölümünde kol bandını takarken, Maguire yedek kulübesinde oturuyordu ve Portekizli yıldız şimdi United'ın yeni daimi kaptanı seçilmek için en güçlü aday. Maguire'ın da bu kararın ardından takımdan ayrılma ihtimali kuvvetlenmiş durumda.

SIRADA NE VAR? Maguire, United'ın geçen hafta Leeds'e karşı oynadığı ilk sezon öncesi hazırlık maçını kaçırdı. İngiliz stoper, 19 Temmuz'da Lyon ile oynanacak dostluk karşılaşmasında geri dönebilir.