Harry Kane, Erling Haaland'ın Bundesliga rekorunu tarihe gömdü

Harry Kane, Holstein Kiel karşısında hat-trick yaparak Bundesliga’da 50 gol katkısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu.

Bayern Münih’in İngiliz yıldızı Harry Kane, Holstein Kiel karşısında yaptığı hat-trick ile Erling Haaland’ın elinde tuttuğu rekoru kırarak Bundesliga tarihine geçti. Bayern Münih, rakibini 6-1 mağlup ederek sezona mükemmel bir başlangıç yaparken, Kane bu galibiyette başroldeydi.

Maçta iki gol atan ve bir asist yapan Kane, 35 Bundesliga maçında 50 gol katkısına (gol veya asist) ulaşarak bu başarıya en hızlı ulaşan oyuncu oldu. Kane’in bu rekoru, Borussia Dortmund formasıyla 42 maçta bu başarıyı elde eden Haaland’ı geride bıraktı.

Maçın ilk dakikalarında Jamal Musiala’ya yaptığı asistle başlayan Kane, ardından rakip savunmanın hatasını değerlendirerek Bayern'i iki farkla öne geçirdi. İngiliz golcü, ilk yarının bitimine kısa bir süre kala attığı ikinci golle rekoru kırdı.

Bu sezon çok formda

Kane, 91. dakikada kazandığı penaltıyı gole çevirerek hat-trick’ini tamamladı ve Bundesliga’da karşılaştığı tüm rakip takımlara gol atma başarısını da göstermiş oldu.

Kane’in bu performansı, milli arada Finlandiya karşısında attığı iki golle devam eden formunu sürdürdü. İngiltere kaptanı, Finlandiya’yı 2-0 mağlup ettikleri maçta 100. milli maçını da kutladı.

Harry Kane ve Bayern Münih, şimdi gözlerini Şampiyonlar Ligi’ne çevirdi. Alman devi, Salı günü Dinamo Zagreb’i ağırlayarak Avrupa macerasına başlayacak.