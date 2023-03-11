David Brooks, Liverpool maçıyla birlikte 525 gün sonra tekrardan yeşil sahalara döndü.

Eylül 2021'den bu yana ilk maçı

Kanser teşhisinden sonra savaştı

Liverpool maçında yedek kulübesinde

NE OLDU? Galli kanat oyuncusu, öğle saatlerinde Liverpool ile oynayacakları maçında kadrosunda yer aldı. Orta saha, ekim 2021'de 2. evre Hodgkin lenfoma teşhisi konulduktan sonra sahalardan uzun süre uzak kalmıştı.

BÜYÜK RESİM: Brooks'a ekim 2021'de 2. aşama Hodgkin lenfoma teşhisi konuldu ve yıldız oyuncunu futbol hayatı kesintiye uğradı. Hastalık aynı zamanda Brooks'un, Galler ile 2022 Dünya Kupası'na gitme fırsatına da engel oldu. Ancak geçen yıl iyileştiğini ve şimdi antrenmanlara geri döndüğünü açıkladıktan sonra 25 yaşındaki yetenekli oyuncu için işler iyiye gidiyor.