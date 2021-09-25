Hapisteki Benjamin Mendy, FIFA 22'den çıkarıldı

Beş ayrı suçla yargılanan Fransız futbolcu, FIFA'nın son sürümünde yer almayacak.

Dört tecavüz ve bir cinsel saldırı olmak üzere toplam beş ağır suçlama yöneltilen Benjamin Mendy, 10 Eylül'de mahkeme karşısına çıkmıştı. Fransız futbolcunun tutukluluk halinin yıl sonuna kadar devam etmesine karar verilmişti.

Parmaklıklar arkasında bulunan Mendy'nin adı yeşil sahaların ardından dijital ortamdan da silinecek. Popüler futbol oyunu FIFA'nın yapımcısı EA Sports, Mendy'yi oyundan çıkarma kararı aldı.

Standart sürümü 1 Ekim'de piyasa sürülecek olan serinin son oyunu FIFA 22, birkaç gün önce erken erişim hakkına sahip oyunseverlerin beğenisine sunulmuştu.

Oyunun en sevilen modlarından biri olan 'Ultimate Team', oyunculara sahip oldukları futbolcu kartlarından bir takım oluşturarak, bu takımı yönetme şansı veriyor. Oyuncuların şu ana kadar edindikleri Mendy kartlarına ne olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Mendy kartını elinde bulunduran bazı FIFA 22 kullanıcıları, Fransız sol beki hala takımlarında görebildiklerini bildirdi.

Neler yaşanmıştı?

Manchester City'nin sol beki Benjamin Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçundan göz altına alınmasının ardından kulüp tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

27 yaşındaki oyuncu, 2020 Ekim ve 2021 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştiği iddia edilen dört tecavüz ve bir cinsel saldırı sebebiyle yargılanıyor.

Olay üç farklı kişinin şikayetiyle yargıya taşınmıştı. Mahkemenin aldığı karar gereği, tutuklu yargılanan Mendy'nin kefaletle serbest kalma şansı bulunmuyor.

Mendy'nin duruşmasına Ocak 2022'de görülecek yeni celseyle devam edilecek.

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