Hansi Flick İlkay Gündoğan'ın Barcelona'daki geleceğine dair kararını verdi

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İlkay Gündoğan'ın rolünü azaltmayı planlıyor ve bu durum oyuncunun geleceğini belirsiz hale getiriyor.

Barcelona'nın asist listesinde başı çeken ve sezon boyunca en istikrarlı orta saha oyuncusu olan Ilkay Gündoğan, yeni teknik direktör Hansi Flick'in planlarında ikincil bir rol üstlenebilir.

Gündoğan, sezon boyunca Pedri, Frenkie de Jong ve Gavi'nin yokluklarında Barcelona orta sahasını yönetti ve 14 asist yaptı. Ancak Sport'un haberine göre, Flick'in planlarında Gündoğan önümüzdeki sezon kilit bir rol oynamayacak ve bu durum oyuncunun geleceği hakkında konuşmasını gerektirecek.

Haberde, Gündoğan'ın ayrılmasının, özellikle yaz transfer döneminde en önemli hedefleri olan Nico Williams'ı almak için maaş sınırı sıkıntılarına yardımcı olabileceği belirtildi. Eğer Gündoğan bu durumu kabul ederse, bu yaz takımdan ayrılmasına izin verilecek.

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Gavi Kasım'a kadar yok

Eğer takımda kalmaya karar verirse, kalmasına izin verilecek ancak orta sahada eksik olduğu düşünülen yoğunluk nedeniyle, Gündoğan'ın bu eksikliği gidermediği düşünülüyor. Şu ana kadar Gündoğan'ın takımda kalmak istediği biliniyor.

Eğer İlkay takımda kalırsa, kadroya geri dönmek için mücadele etmesi şaşırtıcı olmayacak. Tecrübeli Alman milli oyuncu, belki de Gavi hariç olmak üzere, rakiplerinden çok daha iyi performans gösterdi. Gavi, Ekim veya Kasım ayına kadar sahalara dönemeyecek ve Flick, beş yedek oyuncusu olduğu için, fiziksel çaba istediğinde Gündoğan'ı daha erken oyundan alabilecek.