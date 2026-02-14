Hansi Flick depresyona giren Barcelona oyuncusu için Luis Enrique'yi suçladı!

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, savunma oyuncusu Ronald Araujo’nun yaşadığı psikolojik sürece ilişkin yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Uruguaylı stoper, kısa süre önce depresyon nedeniyle verdiği aranın ardından takıma geri dönmüştü.

Araujo, salı günü verdiği röportajda yaklaşık bir buçuk yıldır anksiyete yaşadığını ve durumun izin aldığı dönemde daha da kötüleştiğini açıklamıştı. Flick ise oyuncusuna tam destek verdiklerini belirterek, “Ronald bu konuda konuşacak kadar güçlüydü. Futbol zihinsel dayanıklılık gerektirir ama biz oyuncularımızı korumakla sorumluyuz” ifadelerini kullandı.

Alman teknik adamın sözleri, özellikle rakip teknik direktörlerin açıklamalarına yönelik bir eleştiri içerdiği şeklinde yorumlandı.

Flick, “Bir gün bu konuda daha detaylı konuşacağım. Oyuncularımızdan sorumluyuz. Sadece kendi oyuncularımızdan değil, tüm futbolculardan. Bir şey söylerken bunun sonucunu düşünmek gerekir. Özellikle teknik direktörler daha büyük sorumluluk taşır” dedi.

Luis Enrique ne demişti?

Araujo, Mayıs 2024’te Paris Saint-Germain’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında erken gördüğü kırmızı kart sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Barcelona o karşılaşmayı 4-1 kaybetmişti.

O dönemde PSG teknik direktörü Luis Enrique, belgesel çekimleri sırasında yaptığı bir takım konuşmasında Araujo hakkında dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Kameralar önünde oyuncularına, Uruguaylı savunmacıya topu bırakmaları ve onu hataya zorlamaları gerektiğini söylemişti.

“Araujo üst düzey bir oyuncu ama geriden oyun kurarken en çok zorlanan isim. Topu aldığında pas kanallarını kapatırsak fırsat yakalarız” sözleri İspanyol basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Her ne kadar Luis Enrique’nin doğrudan Araujo’nun ruh sağlığını hedef aldığı söylenemese de, bu açıklamaların ve sonrasında gelen yoğun sosyal medya tepkilerinin oyuncu üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Sosyal medya etkisi

Araujo, kırmızı kart sonrası hem saha içinde hem de sosyal medyada ağır eleştirilerle karşılaştı. Sakatlık nedeniyle 4-5 ay sahalardan uzak kaldığı dönemde de tartışmalar sürdü. Dönüşünde Pau Cubarsi ve Inigo Martinez ikilisini kesmekte zorlanan Uruguaylı savunmacı, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Inter karşısında yenen gollerde de eleştirilmişti.

Araujo, yaptığı açıklamada sosyal medyanın etkisini “yıkıcı” olarak nitelendirdi. Özellikle ailesine yönelik tehdit ve hakaretlerin kendisini derinden etkilediğini, iki kızına ölüm dileğinde bulunulmasının eşini ciddi şekilde sarstığını söyledi.

Hansi Flick’in sözleri, futbol dünyasında teknik direktörlerin ve kamuoyunun oyuncular üzerindeki psikolojik etkisine dair yeni bir tartışmanın kapısını aralamış durumda.