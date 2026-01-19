Hansi Flick Barcelona için 423 maça çıkan vatandaşının biletini kesti

Barcelona için önümüzdeki günler hem sportif hem de idari açıdan oldukça yoğun geçecek. Birinci takım, Şampiyonlar Ligi’ndeki son maç için Prag deplasmanına hazırlanırken, bu seyahate katılmayabilecek isimler de gündemde. Bunların başında ise Alman kaleci Marc-Andre Ter Stegen geliyor.

Bu sezon Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almasına rağmen henüz turnuvada forma giymeyen Ter Stegen’in, kulüpten ayrılmadan önce bu arenada süre alması beklenmiyor. Ayrılığın ise oldukça yakın olduğu ifade ediliyor.

Girona’ya kiralık transfer planı

Sport’un haberine göre Ter Stegen, yaz aylarında Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde düzenli olarak oynayabilmek için sezonun geri kalanında Girona’ya kiralık olarak transfer olmaya hazırlanıyor. Montilivi ekibinin, 33 yaşındaki kalecinin transferini hafta sonuna kadar tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor.

Ter Stegen’in bu transfere olumlu yaklaştığı ve henüz resmi imzalar atılmamış olsa da taraflar arasında genel bir mutabakat sağlandığı ifade ediliyor. Planın, pazartesi günü oynanacak Getafe maçına kadar sözleşmenin imzalanması ve Alman kalecinin bu karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkması yönünde olduğu aktarılıyor.

Bir ayrılık daha gündemde

Ter Stegen’in yanı sıra, bu hafta Barcelona’dan ayrılması beklenen bir diğer isim ise genç yetenek Dro Fernandez. 18 yaşındaki oyuncunun Paris Saint-Germain ile 2030 yılına kadar sürecek bir sözleşme için anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği belirtiliyor.

Ter Stegen ve Dro’nun ayrılıklarının, Barcelona’ya yeni transferler için gerekli maaş ve kadro esnekliğini sağlayıp sağlamayacağı henüz netlik kazanmış değil. Joao Cancelo transferi halihazırda tamamlanmış durumda, ancak teknik direktör Hansi Flick’in sezonun ikinci yarısı için kadrosuna en az bir oyuncu daha eklemek istediği ifade ediliyor.