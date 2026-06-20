Hamza Abdülkerim’in Barcelona’ya transferine ilişkin resmi şikayet

Genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim’in Barcelona’ya transferi, 2026 Dünya Kupası’nın başlamasıyla birlikte manşetleri ve ilgiyi üzerine çeken 18 yaşındaki oyuncunun kariyerinde beklenmedik bir hukuki krizle karşı karşıya.

Eski Al-Ahly forveti, geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir süreç yaşadı. 2026 yılının başında kulübü Al-Ahly'yi Barcelona'ya kiralanması konusunda ikna etmek için mücadele etti. Katalan kulübünün genç takımına hızla uyum sağlayarak bol bol gol atmaya başladı. Bu niteliksel sıçrama, ona Mısır A Milli Takımı'nda yer alıp Dünya Kupası'nda oynamasının kapılarını açtı ve oyuncu bu büyük uluslararası turnuvada ilk dakikalarını sahada geçirdi.

İspanyol “Sport” gazetesine göre, “Kırmızı Kulüp” Mısır Futbol Federasyonu’na resmi bir şikayette bulundu. Bu durum, Dünya Kupası hayalini yaşayan oyuncuyla ilgili gelişmelere tepki olarak, son günlerde Mısır spor camiasında tartışmalara yol açtı.

Gazete, "Al-Koum Al-Ahmar"ın futbol direktörü Diaa Bahgat'ın, Hamza'nın Al-Ahly'den Barcelona'ya transferinden elde edilen bedelin yasal payını, sponsorluk hakkı ve dayanışma mekanizması kapsamında kulübüne verilmesini talep ettiğini belirtti. Bahgat, oyuncunun daha önce kulüpte forma giydiğini vurguladı.

Bahjat, “Oyuncunun kayıtları tamamen yasal ve geçerlidir; üzerinde oyuncunun imzası, babasının imzası ve babasının parmak izi bulunmaktadır” dedi.

Bahjat, kulübünün Barcelona ile Al-Ahly arasında transferin tamamlanması için kararlaştırılan 1,5 milyon avro tutarından belirli bir yüzde almakta ısrarcı olduğunu vurguladı; ancak aynı zamanda oyuncunun profesyonel kariyerine herhangi bir zarar vermek istemediğini de belirtti.

Bahjat sözlerine şöyle devam etti: “Hamza Abdülkerim benim küçük kardeşim gibidir, ancak kulübün haklarını korumak zorundayız ve Futbol Federasyonu yönetmeliklerine göre bu konuda hak sahibiyiz.”

Al-Kom Al-Ahmar Gençlik Merkezi ise, Hamza transferiyle ilgili maddi taleplerin yarattığı medya heyecanı ve tartışmaları önlemek amacıyla, oyuncuya saygı gösterilmesi ve Dünya Kupası mücadeleleri sırasında Mısır Milli Takımı’ndaki konsantrasyonunun bozulmamasının sağlanması çağrısında bulunduğu resmi bir açıklama yayınladı.

Hamza Abdelkarim, teknik direktör Biletti yönetimindeki Barcelona'nın yedek takımına yükselmeye hazırlanıyor. Genç takımda geçirdiği kısa sürenin ardından, birinci takımın teknik direktörü Hans Flick'in gözetiminde antrenman yapma fırsatı verilmesi planlanıyor. Bu durum, oyuncunun geleceği ve bu yılki sürekli gelişimi konusunda olumlu sinyaller veriyor.