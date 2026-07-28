Halifi, Real Madrid'den kendi tarzıyla intikam almaya karar verdi

Real Madrid ile Paris Saint-Germain arasındaki mücadele Diomande transferiyle sona ermedi; aksine iki kulüp arasındaki çekişmenin yeni bir bölümünü açtı. Kraliyet Kulübü'nün Fildişili oyuncuyu son anlarda kapmasının ardından Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi, Manchester City yıldızı Rodri'yi önceliklerinin başına koyarak Merengue'lere ağır bir darbe vurmaya çalışıp hızlı bir yanıt vermeye karar verdi.

İspanyol "AS" gazetesinin haberine göre Nasser Al-Khelaifi, Real Madrid'in transferin seyrini kısa sürede tersine çevirmeyi başarmasının ardından geçen perşembe günü Diomande ile anlaşmanın imkânsız hale geldiğini fark etti.

Bir telefon görüşmesi ve onu izleyen belirleyici bir toplantı, oyuncunun rotasını değiştirmeye yetti. Paris Saint-Germain transferi bitirmeye en yakın taraf olduğunu düşünürken, oyuncunun ilgisi tamamen Kraliyet Kulübü'ne yöneldi.

Fildişi Sahili milli oyuncu, Real Madrid'in ilgisini öğrenir öğrenmez Paris'e transfer olma isteği azaldı ve beyaz formayı giyip Kylian Mbappé ile arkadaşlarının yanında oynamaya dair eski hayalini yeniden canlandırdı. Bu, daha önce Leganes'te oynadığı dönemde de dile getirdiği bir hayaldi.

Al-Khelaifi, Rodri için harekete geçilmesini emretti

Bu gelişmeler, Paris Saint-Germain başkanını hızlı hareket etmeye itti; Diomande transferini kaybetmesinin ardından Real Madrid'e yanıt verme çabasıyla Rodri'nin menajeriyle iletişime geçilmesi için doğrudan talimat verdi.

Bu, yalnızca bir medya hamlesi ya da farklı tarafları baskı altına alma girişimi değildi; Diomande transferini İspanyol kulübüne benzer bir yanıt vermeden kaybetmeyi reddeden Al-Khelaifi'nin açık isteği üzerine geldi.

Paris kulübünün başkanının aklından, Rodri'nin Real Madrid forması giyme isteğine dair medyada dolaşan iddialar da çıkmadı. Ayrıca oyuncunun Dünya Kupası'nda en iyi oyuncu ödülünü kazanmasının ardından mazhar olduğu büyük övgü de bunu pekiştirdi. Tüm bunlar, İspanya Milli Takımı'nın kaptanını Kraliyet Kulübü'ne yanıt vermek için ideal bir fırsat olarak görmesine yol açtı.

Rodri'nin tutumu değişmedi

Paris Saint-Germain'in müzakerelere dahil olmasına rağmen Rodri, İspanya Ligi'ne dönmeyi hâlâ önceliklerinin başına koyuyor.

Orta saha oyuncusu, geleceğinin netleşmesini bekleyerek şu an yaz tatilini geçiriyor. Özellikle Manchester City ile sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmasıyla birlikte durumuna dair belirsizlik sürüyor.

Aynı zamanda Rodri, açıklamalarında İngiliz kulübüne duyduğu büyük saygıyı vurgulamayı sürdürüyor. City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca ise oyuncuyu teknik projesinin temel taşlarından biri olarak görerek onun takımda kalmasında ısrarcı olduğunu ortaya koydu.

City ısrarcı, Real Madrid ise beklemede

Manchester City ise Rodri'nin geleceğine dair tutumunu değiştirmedi; kulüp, orta saha oyuncusuyla anlaşmak için herhangi bir resmi teklif almadığını doğruladı ve önümüzdeki dönemde onu takımın vazgeçilmez bir unsuru olarak görmeye devam ediyor.

Real Madrid'e gelince, kulüp dosyanın gelişmelerini şimdiye dek planlarında bir değişiklik yapmadan uzaktan izliyor; zira takımın kadrosu transfer piyasası kapanana kadar açık kalıyor.

Veriler, önümüzdeki haftalarda Real Madrid'in orta sahasından bir ayrılık yaşanması durumunda Rodri ile anlaşmanın gündeme gelebilecek bir seçenek olabileceğine işaret ediyor. Ancak bu senaryo şimdiye kadar gerçekleşmedi ve kesin bir adıma dönüşmeden yalnızca mevcut bir ihtimal olmayı sürdürüyor.