İspanya doğumlu 11 oyuncu, 2026 Dünya Kupası’nda başka milli takımların renklerini savunacak; bunların arasında 6’sı Fas milli takımında yer alırken, geri kalan oyuncular Arjantin, Gana, Meksika, Uruguay ve Ekvador milli takımları arasında dağılmış durumda.

İspanyol “AS” gazetesine göre, İbrahim Díaz’ın durumu medyada en çok takip edilen konu olarak öne çıkıyor. Malaga doğumlu Real Madrid forvetinin Fas milli takımında oynamaya karar vermesi, 2024 Avrupa Şampiyonası öncesindeki aylarda en uzun soluklu hikayelerden birini oluşturdu. Luis de la Fuente’nin planlarında Diaz’a önemli bir yer ayrılmaması, nihayetinde seçimin Arap milli takımı lehine sonuçlanmasına katkıda bulundu.

Fas milli takımının kaptanı ve Paris Saint-Germain ile Avrupa şampiyonu olan Ashraf Hakimi de Diaz’ın yanında yer alıyor. Sağ bek, ebeveynleri Faslı olmasına rağmen Madrid’de doğdu ve Getafe’de büyüdü. Ayrıca, Palma de Mallorca doğumlu Şadi Riyad, Terrassa kökenli İsmail Sebari, Melilla doğumlu Muhammedi ve Barselona’nın Vich semtinde doğan Ayub Amimouni de Atlas’ın siyah forması giyecek.

Diğer öne çıkan isimlerden biri de Niko Baz’dır. Son aylarda Real Madrid’e dönüşü hakkında spekülasyonlar yapılan Como’da forma giyen orta saha oyuncusu, Santa Cruz de Tenerife’de doğmuştur. Bununla birlikte, babası Pablo Baz, Arjantin milli takımında forma giymiş ve 1998 Fransa Dünya Kupası’nda yer almıştı; ailesinin izinden giderek genç oyuncu Arjantin milli takımını temsil etmeyi tercih etti.

Iñaki Williams de Dünya Kupası'nda yer alacak. Bilbao'da doğan ve İspanya A Milli Takımı'nda bir maçta forma giymiş olan oyuncu, ancak kendisine tanınan fırsatların azlığı nedeniyle, ebeveynlerinin memleketi olan Gana için oynamaya karar verdi. Athletic Bilbao'da forma giyen oyuncu, 2022 yılında "Kara Yıldızlar" ile ilk kez sahneye çıkacak.

Sporting Braga’da forma giyen Rodrigo Zalazar, Albacete doğumlu ve eski Uruguaylı milli futbolcu José Luis Zalazar’ın oğlu. Bu nedenle, Uruguay ile Dünya Kupası finallerinde yer aldı.

Meksika kadrosunda, Oviedo doğumlu Álvaro Vidalgo da yer alıyor. Orta saha oyuncusu, profesyonel kariyerinin büyük bir bölümünü 6 yıl boyunca forma giydiği Club América’da geçirdi; bu durum, Meksika milli takımında forma giyme hakkını kazanmasını sağladı.

Listeyi, Racing Santander’in eski altyapı oyuncusu ve şu anda Stuttgart’ta forma giyen Jeremy Arivalo tamamlıyor. Kantabria’nın Maliano kasabasında doğan Arivalo’nun ebeveynleri Ekvadorlu. Racing Santander formasıyla ikinci ligin ilk yarısında attığı sekiz gol, geçen Kasım ayında Ekvador milli takımına katılmasının önünü açtı ve şimdi de Dünya Kupası kadrosunda yerini aldı.