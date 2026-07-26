Paris Saint-Germain, üzerinde çalıştığı büyük hücum projesinin yanı sıra, dikkat çekici bir transferle takımın savunma hattını güçlendirmeye çalışıyor.

Fransız milli oyuncu Lucas Digne ile beklenen anlaşma, sol bek mevkiinde Portekizli Nuno Mendes'e uygun bir alternatif sağlamayı amaçlıyor.

Ancak Digne bu yaz gerçekleştirilecek son savunma transferi olmayacak. Zira raporlar, spor direktörü Luis Campos'un hedefteki isimlerden oluşan bir liste hazırlamasının ardından, Paris kulübünün ek bir savunmacıyla anlaşmaya niyetli olduğuna işaret ediyor.

"L'Équipe" gazetesi, Paris'in stoper mevkiinde oynayabilen, aynı zamanda gerektiğinde sağ bek pozisyonunu da doldurabilecek bir oyuncu aradığını belirtti. Amaç, uzun sezon boyunca Achraf Hakimi ve Warren Zaïre-Emery'ye biraz dinlenme fırsatı sağlamak.

Hazırlık döneminde teknik direktör Luis Enrique, bazı genç yeteneklere de güvenecek. Bunların başında, esasen stoper olarak yetişen ancak U19 ve ikinci takımda sık sık bek olarak forma giyen David Boly geliyor. Ayrıca merkezi bölgede oynamayı iyi bilen, ancak geçtiğimiz 17 Mayıs'ta Paris FC karşısında ilk 11'de sol bek olarak sahaya çıkan Dimitri Lucia da bulunuyor.

Bu hamle, Paris yönetiminin yalnızca hücumu güçlendirmeye odaklanmadığını, aynı zamanda gelecek sezon tüm kupalarda mücadele etmeye hazırlanırken daha derin ve dengeli bir savunma sistemi kurmayı da hedeflediğini teyit ediyor.