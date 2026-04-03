Hakimi: Messi ile oynamaktan keyif almadım

Paris Saint-Germain'in bek oyuncusu Achraf Hakimi, Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin Fransız başkent kulübünde bulunduğu süre boyunca onunla birlikte oynamaktan keyif almadığını açıkladı.

Messi'nin özellikle hücumda takım arkadaşlarının en iyi yanlarını ortaya çıkarma yeteneğine rağmen, Hakimi'nin hücumcu bek olarak sahip olduğu güçlü yanları, Barcelona efsanesinin Fransa'nın başkentine gelmesiyle en iyi şekilde değerlendirilemedi. Messi, teorik olarak tarihin en iyi hücum üçlüsünü oluşturmaya katkıda bulundu- Neymar ve Kylian Mbappé ile birlikte

PSG, bu dönemde Avrupa'da beklenen başarıyı yakalayamadı ve Şampiyonlar Ligi'nde ancak Luis Enrique'nin bireysel yeteneklerle takım çalışması arasında ideal dengeyi bulmasıyla başarıya ulaştı. Bu dönemde Hakimi, olağanüstü hızı ve kusursuz son vuruşları sayesinde neslinin en iyi beklerinden biri olarak parladı

Faslı savunmacının en iyi performansı, ancak Enrique'nin gelişi ve Messi ile Neymar'ın ayrılışıyla ortaya çıktı. Hakimi ve Leo, 2021 yaz transfer döneminde Paris'e katıldı; kulüp, ilki transfer etmek için 68 milyon euro harcadı, ikincisi ise Barcelona'dan bedelsiz transfer edildi

Messi'nin gelişi, oyun stilinin yıldızlarla dolu hücum üçlüsü etrafında şekillenmesine neden oldu ve bu da Mauricio Pochettino'nun takımının gerekli dengeyi kaybetmesine yol açtı.

Hakimi, "THE BRIDGE" podcast'ine konuk olduğu sırada şunları söyledi: "Messi'nin gelişiyle birlikte Paris Saint-Germain'in projesi değişti ve bununla birlikte takımın oyun stili de değişti. Farklı şekillerde oynuyorduk ve bundan keyif almıyordum."

Hakimi sözlerine şöyle devam etti: "Saldırıya çıkmak ve kendimi önemli hissetmek gibi sevdiğim şeyleri yapamıyordum... Kendimi küçük bir oyuncu gibi hissediyordum ve o anda milli takımdaki durumumu hatırlıyorum; orada önemli bir oyuncu olarak görülüyordum."

Ve şöyle bitirdi: "Paris'te istediğim gibi performans göstermek zihinsel olarak benim için zordu, sonra Paris'te eleştiriler yağmaya başladı. Neden Fas'ta bu şekilde oynuyor da Paris'te farklı görünüyor diye soruyorlardı. İyi değil mi? Yoksa başka bir nedeni mi var? İnsanlar farkı anlamıyor."



