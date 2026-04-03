Achraf Hakimi, Goncalo Ramos, Khvicha KvaratskheliaGetty Images

Hakimi, Dembélé'nin parladığı gecede tarihi bir başarıyı kutladı

Paris sert bir darbe indiriyor

Faslı milli futbolcu Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain formasıyla oynadığı 200. maçını en iyi şekilde kutladı. Hakimi, Fransa Ligue 1 kapsamında Parc des Princes'te oynanan maçta takımını Toulouse'a karşı 3-1'lik değerli bir galibiyete taşıdı.

Maçın ardından Hakimi, bu başarısından duyduğu gururu dile getirerek, Paris'te 200 maça ulaşmanın kariyerinde özel bir an olduğunu, özellikle de takımın liderlik konumunu güçlendiren önemli bir galibiyetle aynı zamana denk gelmesinin mutluluğunu vurguladı.

Maçta Fransız oyuncu Ousmane Dembélé dikkat çekici bir performans sergiledi. Olağanüstü bir oyun ortaya koyan Dembélé, iki muhteşem gol attı. Bunlardan biri, izleyiciler tarafından sezonun en güzel golleri arasında gösterilen muhteşem bir sol ayak vuruşuydu. 

Gonzalo Ramos ise uzatma dakikalarında üçüncü golü atarak Luis Enrique'nin takımının üstünlüğünü perçinledi.

Bu galibiyetle Paris Saint-Germain, puanını 63'e yükselterek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı ve Lens'in 4 puan gerisinde yer aldı. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı beklenen maç öncesinde güçlü performansını sürdürdü. 

Reklam