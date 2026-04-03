Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

Çeviri:

Hakimi: Afrika şampiyonluğunu bu şekilde kabul ediyoruz

Fas - Ekvator
Fas
Ekvator
Hazırlık Maçları
Fas - Paraguay
Paraguay
Senegal - Peru
Senegal
Peru
Senegal - Gambia
Gambia
K. Mbappe
A. Hakimi
Mallorca - Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
Real Madrid - Bayern Münih
Bayern Münih
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain - Toulouse
Paris Saint-Germain
Toulouse
1. Lig
Paris Saint-Germain - Liverpool
Liverpool
Fas
Ekvador
Paraguay
Senegal
Peru
Gambiya
Fransa
İspanya
Almanya
İngiltere

Nihai karar CAS Mahkemesi'nin elinde

Paris Saint-Germain ve Fas milli takımının sağ bekçisi Achraf Hakimi, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı Senegal'den alıp Fas'a verme kararı hakkında ilk kez görüşlerini dile getirdi.

Bu açıklama, arkadaşı Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé ile birlikte "The Bridge" podcast'ine konuk olduğu sırada geldi. Hakimi, kararın etrafındaki büyük tartışmalara rağmen, bu karardan duyduğu mutluluğu gizlemedi.

Ayrıca okuyun

Nihai karar... Alman mahkemesi, Gazze ile ilgili paylaşımlar davasında kararını verdi

Vinícius, Bayern Münih maçı öncesinde Real Madrid'den uzak kalacak... Díaz, Mbappé'ye eşlik edecek

Avrupa ve ırkçılık: İngiltere mücadelede önde... Yamal, Vinicius'un zayıflığından muzdarip

Eski Real Madrid oyuncusu şunları söyledi: "Afrika Uluslar Kupası'nı bu şekilde kazanmak zorunda kalsak bile, bunu kabul ediyoruz... Çok mutluyuz... Bu anı çok uzun zamandır bekliyordum."

Senegal'in, CAF Temyiz Komitesi'nin kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunduğu hatırlanıyor. Ayrıca Senegal milli takımı, Peru ile oynanan dostluk maçı öncesinde taraftarlarının önünde kupayı sergiledi.

"Teranga Aslanları", final maçından yaklaşık çeyrek saat önce sahadan çekilmişti, ancak daha sonra sahaya geri dönerek uzatmalarda maçı 1-0 kazanmıştı. Real Madrid'in yıldızı İbrahim Diaz ise ikinci yarının son dakikalarında "Atlas Aslanları"na şampiyonluğu getirecek penaltıyı kaçırmıştı.

