Hakimi: Afrika şampiyonluğunu bu şekilde kabul ediyoruz

Paris Saint-Germain ve Fas milli takımının sağ bekçisi Achraf Hakimi, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) 2025 Afrika Uluslar Kupası'nı Senegal'den alıp Fas'a verme kararı hakkında ilk kez görüşlerini dile getirdi.

Bu açıklama, arkadaşı Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé ile birlikte "The Bridge" podcast'ine konuk olduğu sırada geldi. Hakimi, kararın etrafındaki büyük tartışmalara rağmen, bu karardan duyduğu mutluluğu gizlemedi.

Ayrıca okuyun

Eski Real Madrid oyuncusu şunları söyledi: "Afrika Uluslar Kupası'nı bu şekilde kazanmak zorunda kalsak bile, bunu kabul ediyoruz... Çok mutluyuz... Bu anı çok uzun zamandır bekliyordum."

Senegal'in, CAF Temyiz Komitesi'nin kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itirazda bulunduğu hatırlanıyor. Ayrıca Senegal milli takımı, Peru ile oynanan dostluk maçı öncesinde taraftarlarının önünde kupayı sergiledi.

"Teranga Aslanları", final maçından yaklaşık çeyrek saat önce sahadan çekilmişti, ancak daha sonra sahaya geri dönerek uzatmalarda maçı 1-0 kazanmıştı. Real Madrid'in yıldızı İbrahim Diaz ise ikinci yarının son dakikalarında "Atlas Aslanları"na şampiyonluğu getirecek penaltıyı kaçırmıştı.