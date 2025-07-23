Hakan Çalhanoğlu sözleşme imzalamak istediği takımı açıkladı

Türk yıldız, Inter'de kalmak istediğini vurgularken Lautaro ile yaşanan tartışmanın da geride kaldığını söyledi.

Inter’in Türk orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Appiano Gentile’de sezon öncesi kampına katılırken yaptığı açıklamalarda hem transfer söylentilerini yalanladı hem de takım arkadaşı Lautaro Martinez ile yaşadığı iddia edilen anlaşmazlığa açıklık getirdi.

"Inter'de kalmak istiyorum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Kazanmak için buradayım," diyen Çalhanoğlu, kulüp yönetimiyle kontrat yenileme görüşmelerinin de sürdüğünü belirtti. "Yenileme mi? Bakalım, burada kazanmak istiyorum" sözleriyle bu konuda açık kapı bıraktı.

Lautaro ile olan kriz sona erdi

Dünya Kulüpler Şampiyonası’ndan elenmelerinin ardından takım kaptanı Lautaro Martinez ile yaşanan polemik hakkında da konuşan yıldız oyuncu, "Lautaro ile konuştum, biz profesyoneliz, her şey açıklığa kavuştu. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılıyoruz. Şimdi tatilde, en doğrusu bu. Kafamız doluydu, şimdi hepimiz rahatladık" dedi.

Söz konusu kriz, Inter CEO’su Giuseppe Marotta’nın yaptığı açıklamalarla gündeme taşınmıştı. Ancak Çalhanoğlu’nun sözleri, takım içinde artık herhangi bir gerilim kalmadığını gösterdi.

Fiziksel olarak hazır durumda

Hakan Çalhanoğlu, tatil döneminde de kulüple sürekli temas halinde olduğunu belirterek fiziksel açıdan hazır olduğunu dile getirdi: "Baldırım iyi. Tatilim kolay geçmedi. Kulüple sürekli iletişim halindeydim, tüm hazırlıklarımı orada yaptım ve en iyi durumda geri döndüm."

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Çalhanoğlu, Inter’in hedeflerine ulaşması için elinden geleni yapacağını vurguladı.