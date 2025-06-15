Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri İstanbul'a geldi: Milli Takım'ın kaptanı Süper Lig yolunda

Çalhanoğlu’nun menajeri, transfer görüşmeleri için İstanbul’da Galatasaray ile masaya oturacak.

FC Internazionale’nin orta saha yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nun menajeri Gordon Stipic-Wipfler’in, oyuncunun geleceğine dair Galatasaray ile yüz yüze görüşmek üzere İstanbul’a gideceği bildirildi. Türk futbolunun önemli isimlerinden olan Çalhanoğlu, Inter’den ayrılabilir.

Geçtiğimiz sezon Bayern Münih’in ilgisini geri çeviren 31 yaşındaki oyuncu, Inter’in Şampiyonlar Ligi finalinde PSG’ye 5-0 mağlup olmasının ardından yaşanan yeniden yapılanma sürecinde kadroda kalmaya devam etmişti. Ancak son gelişmelere göre, Inter bazı yıldız oyuncuları için teklifleri değerlendirmeye açık hale geldi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray yönetimi Çalhanoğlu’nun durumunu yakından izliyor ve bu yaz transfer dönemi için planlamalarına dahil etti. Kulübün, oyuncunun Inter ile olan mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam etmesine rağmen, transfer için gerekli şartların oluşması halinde harekete geçmeye hazır olduğu bildirildi.

Resmi teklif henüz yok

Henüz Galatasaray cephesinden resmi bir teklif yapılmadı. Ancak Calciomercato.com'un haberine göre menajer Gordon Stipic-Wipfler'in İstanbul’a giderek Galatasaray yetkilileriyle görüşmelerde bulunması bekleniyor. Bu gelişme, Sarı-Kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yaratmış durumda.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla takımın en istikrarlı oyuncularından biri olan Çalhanoğlu, Serie A’da ve Avrupa kupalarında sergilediği performansla dikkat çekmişti. Hem liderliği hem de teknik kapasitesiyle ön plana çıkan milli yıldız, aynı zamanda A Milli Takım’ın kaptanlığını da yapıyor.

Galatasaray, Orta saha rotasyonunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, Çalhanoğlu gibi tecrübeli ve lider bir oyuncuyu kadrosuna katmayı ciddi biçimde değerlendiriyor. Menajerinin İstanbul’a gelişi, bu transferin ciddiyetini artırmış durumda.