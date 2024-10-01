Hakan Çalhanoğlu’nun Inter ultras liderleriyle akşam yemeği, kulübe suçlamalara yol açtı

Hakan Çalhanoğlu’nun Inter ultras liderleriyle akşam yemeğinde bir araya gelmesi, kulübün organize suçlarla ilişkisi hakkında suçlamalara yol açtı.

Inter ve Milan’ın fanatik taraftar gruplarıyla ilişkilerine yönelik soruşturmalar, 19 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Inter'in sert taraftar grubu Curva Nord'un önde gelen ismi Antonio Bellocco’nun öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada, Inter'in bu fanatik gruplara "suçluluğa yardım ve yataklık ettiği" iddia edildi.

Hakan Çalhanoğlu’nun adı, bu olaylarla ilişkilendirilen isimlerden biri olarak öne çıktı. Soruşturma raporlarına göre, Çalhanoğlu ve ailesi, Ağustos 2023’te tutuklanan Curva Nord lideri Marco Ferdico ile akşam yemeğinde buluştu.

Çalhanoğlu’nun, öldürülen Bellocco ile de bir yemek ayarladığı ancak bu yemeğin daha sonra ertelendiği bildirildi.

Dosyada Materazzi de var

İtalya’nın 2006 Dünya Kupası şampiyonu Marco Materazzi de soruşturma dosyalarında yer aldı. Materazzi’nin yeni bira markasını Curva Nord ultras grubu ile özel olarak satışa sunma vaadinde bulunduğu iddia edildi.

Bu gelişmeler, İtalyan futbolunda oyuncuların fanatik gruplarla olan ilişkilerinin dikkatle incelenmesine ve organize suçlarla bağlantıların sorgulanmasına neden oldu.