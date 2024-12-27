Hakan Çalhanoğlu 2024 yazında dünya devinden aldığı transfer teklifini açıkladı

Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu, Bayern Münih'in yaz transfer dönemindeki ilgisine rağmen Inter forması giydiği için mutlu olduğunu söyledi.

Inter'in orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, 2024 yaz transfer döneminde Bayern Münih'in ilgisine nasıl yanıt verdiğini paylaştı. Son yıllarda Simone Inzaghi yönetiminde takımın kilit isimlerinden biri haline gelen Çalhanoğlu, Avrupa’nın büyük kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Ancak Çalhanoğlu, Bayern Münih'in transfer teklifiyle ilgili kararı tamamen Inter’e bıraktığını söyledi. Corriere dello Sport’a konuşan milli futbolcu, transfer sürecindeki duruşunu şu sözlerle ifade etti:

"Avrupa Şampiyonası sırasında menajerim bana hiçbir şey söylemedi. Turnuva bittiğinde beni arayıp seçeneklerden bahsetti. Onu hemen durdurdum ve ‘Inter ile konuş, benimle değil. Ben sadece Inter’in istediğini yaparım’ dedim."

"Inter hep benim yanımdaydı"

29 yaşındaki oyuncu, Inter'deki kariyerinin kendisi için ne kadar özel olduğunu da sözlerine ekledi:

"Bu kulübe ve buradaki insanlara sadece teşekkür edebilirim. Beni her zaman desteklediler, özellikle de Piero Ausilio. Hem sportif hem de kişisel anlamda bana çok yardımcı oldu. Bana güven verdi ve Inter için önemli bir oyuncu olabileceğimi gösterdi. Bu yüzden benim için kararı her zaman Inter verir."

Bayern Münih ilgisinin perde arkası

Bayern Münih’in Çalhanoğlu ile ilgisi, EURO 2024 sırasında gündeme geldi. Ancak Inter, yıldız oyuncuyu satma konusunda isteksizdi. Çalhanoğlu’nun profesyonel tavrı ve Inter’e olan bağlılığı, bu süreçte kulüp ve taraftarlar tarafından takdirle karşılandı.

Bu transfer süreci, Çalhanoğlu'nun hem saha içindeki hem de saha dışındaki karakterini bir kez daha ortaya koydu. Inter’deki performansı ve bağlılığı, onu kulüp tarihindeki önemli isimlerden biri haline getiriyor.