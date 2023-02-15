A Millî Takım'ın orta sahası, ana vatanında yaşanan trajedinin ardından duygularını bir kez daha anlattı.

Türkiye'deki deprem felaketinin ardından birçok futbolcu da doğal olarak psikolojik anlamda zor bir süreçten geçiyor.

İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu da bu isimlerden biri.

Sampdoria maçının öncesindeki saygı duruşunda bir hayli üzgün ve buruk görünen A Millî Takım'ın yıldızı, Türkiye'deki durumu İtalyan basınına anlattı.

Ne söylendi?

0-0 sona eren Sampdoria maçının ardından gazetecilere konuşan Çalhanoğlu, zor süreçle ilgili şu yorumu yaptı:

"Adım Hakan Çalhanoğlu, futbolcuyum ve Almanya'da doğdum ama içimde bir Türk kalbi atıyor. Türk kökenli bir kızla evlendim ve kızımızı kültürümüzün değerleriyle büyütüyoruz.

"Gururla Türk millî takımının kaptanıyım çünkü her zaman Türkiye'yi vatanım olarak düşündüm. Ne yazık ki yaklaşık 10 günde hayatım değişti. Çünkü hepimizin televizyonda gördüğü bu korkunç depremin enkazının altında hemşehrilerim, hayranlarım ama her şeyden önce şu anda yardımımıza ihtiyacı olan kardeşlerim bulunuyor.

"Hepimizden yardım bekliyorum. Ne yazık ki İtalya bir depremin altında ezilmenin ne demek olduğunu biliyor. Bu yüzden milliyetiniz ve inancınız ne olursa olsun tüm kalbimle bize yakın durmanızı rica ediyorum. İlginiz için teşekkür ederim."

Hakan Çalhanoğlu'nu ne bekliyor?

Sampdoria deplasmanında iki puan bırakan Inter, İtalya Serie A'nın 23. haftasında 18 Şubat'ta Udinese'yi konuk edecek.

Simone Inzaghi'nin ekibi 22 Şubat'ta ise UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Porto'yu ağırlayacak.