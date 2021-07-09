“Haaland ve Kane, City’nin on yılını kurtarır”

Eski City forveti Goater, Haaland ve Kane transferlerinin City’nin geleceğini kurtaracağını düşünüyor.

Sergio Agüero’nun sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barcelona ile anlaşmasıyla birlikte Pep Guardiola, kadrosuna yeni bir santrfor katmak istiyor.

Ancak başarılı teknik adam, geçtiğimiz günlerde 100 milyon pound seviyesindeki transferlerin bu dönemde gerçekleşmesinin çok da kolay olmadığını dile getirmişti.

Manchester City’nin efsane oyuncusu Shaun Goater ise, Kylian Mbappe veya Erling Haaland gibi genç yeteneklerin transfer edilmesi halinde İngiliz devinin gelecekte futbola damga vuracağını düşünüyor. Ancak Goater, Harry Kane transferini ise en makul opsiyon olarak değerlendiriyor.

Neler söylendi?

Goal’e konuşan eski Manchester City hücumcusu Goater, takımının transfer gündemini şöyle değerlendirdi: “Eğer Kane transfer edilirse kadroya kaliteli bir ekleme yapılmış olur. Ama Haaland veya Mbappe’den birini kadroya katarsak önümüzdeki on sene rahat ederiz.”

“City eğer komple bir forvet arıyorsa, bu üç isim de beklentileri her halükarda karşılayacaktır.”

“İş biraz da mali duruma bakıyor, City’nin adı birkaç yıl önce de Kane ile anılıyordu. Bence şimdi bu transferin gerçekleşmesi daha olası görünüyor. Mbappe ve Haaland’a kıyasla, Harry Kane şu andaki en makul opsiyon.”

Harry Kane, City’de başarılı olur mu?

Manchester City’nin başarılı golcü için resmi bir teklif yapması bekleniyor. Harry Kane’in yıllardır Tottenham’da ve İngiltere Milli Takımı’nda yaptıkları da, Pep Guardiola’nın Şampiyonlar Ligi hedefi için aradığı doğru isim olduğunu fazlasıyla kanıtlıyor.

Goater, bu konuya dair şunları ekledi: “Kane gibi bir bitirici, etrafında City’nin kaliteli hücumcularıyla oldukça iyi işler yapacaktır.”

“Kane ayrıca derine gelerek bağlantı olabilir ve kenarlardaki oyunculara servis yapabilir, ayrıca kendisi kanatlara açılıp paslarıyla da tehlike üretebilir. Bu özellikleriyle onun yapbozun kayıp parçası olduğunu düşünüyorum. Sonuçta dünya klasında bir oyuncudan bahsediyoruz, City’de de önemli işler yapacaktır.”

“Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Harry Kane’i kadroya katmamız heyecan verici olacaktır. Ayrıca Jack Grealish de bu takıma iyi bir ekleme olurdu.”

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