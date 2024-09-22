Erling Haaland, Arsenal karşısında attığı golle Cristiano Ronaldo’nun 105 maçta ulaştığı 100 gol rekorunu yakaladı ve tarihi bir başarıya imza attı.

Manchester City’nin Norveçli yıldızı Erling Haaland, Arsenal karşısında takımını 9. dakikada öne geçiren golüyle birlikte kulüp formasıyla 105 maçta 100 gole ulaştı. Bu performansla Cristiano Ronaldo’nun Real Madrid formasıyla 105 maçta attığı 100 gol rekorunu egale eden Haaland, Premier Lig’de de dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.

Savinho’nun pasıyla hareketlenen Haaland, David Raya’yı mağlup ederek sezonun 10. golünü kaydetti. Maçın 22. dakikasında ise Arsenal, Riccardo Calafiori’nin ceza sahası dışından attığı muhteşem golle skoru eşitledi.

Geleceği belirsizliğini koruyor

Haaland, 24 yaşında gösterdiği performansla göz doldururken, yeni hedefinin Alan Shearer’ın Premier Lig gol rekorunu kırmak olduğu belirtiliyor.

Ancak City’nin 115 mali kural ihlali suçlaması nedeniyle ligden ihraç edilme riski altında olması, Haaland’ın İngiltere’de ne kadar daha kalabileceğine dair soru işaretleri oluşturuyor. Guardiola, takımının sahada gösterdiği performansı ve kulübün haklarını sonuna kadar savunacağını belirtti.