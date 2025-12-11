Haaland kendisiyle kavga etmek isteyen Real Madrid oyuncusunun ismini açıkladı

Manchester City’nin yıldızı Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’i 2-1 yendikleri maçın ardından hem sahadaki sert mücadeleyi hem de Kylian Mbappe’nin yokluğuna dair düşüncelerini paylaştı. İlk yarıda penaltıdan attığı golle galibiyeti getiren Norveçli, istatistik olarak en etkili maçlarından birini çıkaramamış olsa da, fiziksel oyundan keyif aldığını söyledi.

TNT Sports’a yaptığı açıklamalarda Haaland, Real Madrid’in stoperleri Raul Asencio ve Antonio Rudiger ile yaşadığı ikili mücadeleleri değerlendirirken şu ifadeleri kullandı:

“Hep en iyilere karşı oynamak istersiniz. İlk dakikadan sonra Asencio beni itmeye başladı ve benimle kavga etmek istedi. Bu tarzı severim. Umurumda değil. Rudiger ile de harika mücadeleler verdik. Bugün o da oldukça agresifti ve beni itti. Bana göre bu açık bir penaltıydı.”

Mbappe yorumu

Premier Lig golcüsü, Xabi Alonso’nun Mbappe’yi dizindeki rahatsızlık nedeniyle kadroya almama kararına da değindi. Haaland, futbol dünyasının yıldızlarının karşı karşıya gelmesinin oyunu daha özel kıldığını belirterek şöyle devam etti:

“Onun sakat olduğunu biliyorduk ve kimsenin sakatlanmasını istemeyiz. Oynamasını umuyorduk. Kylian’la karşılaşmayı bekliyordum. En iyilere karşı oynamak istersiniz. Bu size psikolojik bir güç verir.”

Haaland ayrıca Bernabeu’da oynamanın kendi açısından ne ifade ettiğini anlattı. Geçen sezon sakatlık nedeniyle play-off rövanşını kaçıran yıldız golcü, yenilenen stadyumda ilk kez sahaya çıkmış oldu:

“Bu elbette harika bir şey. Oynamak isteyeceğiniz yerlerden biri. İnanılmaz bir atmosfer. Böyle maçlarda oynamayı istersiniz.”