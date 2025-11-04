Haaland'ın yeni sezondaki takımına Vinicius karar verecek!

Erling Haaland’ın, Vinicius Junior’un Bernabeu’dan ayrılabileceği yönündeki söylentilerin ardından Manchester City’den ayrılıp Real Madrid’e transfer olmaya hazır olduğu bildirildi.

Pep Guardiola yönetimindeki City, yeni Premier League sezonuna karışık bir başlangıç yaptı ancak son haftalarda formunu yeniden buldu. Hafta sonu ligde ikinci sıraya yükselen Maviler, son beş maçın dördünü kazanmayı başardı.

Norveçli süper yıldız Haaland, bu sezon Premier League’de attığı 13 golle takımının hücum gücünü sırtlamaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi performansını da hesaba kattığımızda, Haaland tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta 17 gol kaydetti.

Real Madrid hayali sürüyor

Haaland, bu yılın başlarında Manchester City ile uzun vadeli bir sözleşme imzalasa da, yeni bir serbest kalma maddesinin kontrata eklendiği iddia ediliyor. Gazeteci Jorge Picon’a göre, Haaland çevresine Real Madrid’de oynamak istediğini açıkça dile getirdi.

Picon, El Desmarque’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Real Madrid’de oynamayı çok istiyor, çevresi de bunu doğruluyor. Menajeri Rafaela Pimienta da defalarca belirttiği gibi, Haaland kendi kaderinin efendisi. Manchester City’den ayrılması mümkün, ancak bunun bedeli henüz bilinmiyor.”

Vinicius’un rolü belirleyici olabilir

Vinicius Junior’un Real Madrid’deki geleceği de bu potansiyel transferi doğrudan etkileyebilir. Picon, iki durumun bağlantılı olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Bu durumu Vinicius’tan ayrı tutamayız. O, sözleşme yenileme konusunda kapıyı tamamen kapatmadı ve her iki taraf da anlaşmanın mümkün olduğuna inanıyor. Ancak Vinicius kalırsa, Haaland’ın gelişi zorlaşabilir.”

Barcelona da devredeydi

İspanyol basınında çıkan başka haberlere göre, Barcelona Başkanı Joan Laporta da Haaland ile ilgileniyor ancak oyuncunun Real Madrid ile sözlü bir anlaşmaya vardığına inanıyor. Raporda, “Barcelona her zaman Haaland’ın City’den ayrılması halinde önceliğin Camp Nou olacağına inanıyordu. Ancak son haftalarda Laporta, oyuncunun çevresinden endişe verici haberler alıyor. Haziran ayında transferi tamamlamak için çaba var ve hedef Real Madrid” ifadeleri yer aldı.

Perez’in hedefi ‘yenilmez kadro’

Vinicius Junior’un olası ayrılığı Madrid’in transfer planlarını kökten değiştirebilir. Barcelona yönetiminde dolaşan teoriye göre, “Vinicius ayrılırsa Haaland gelecek.” Florentino Pérez ise Mbappé ve Bellingham transferlerinden sonra Real Madrid’i “yenilmez” kılacak son parçayı arıyor: yılda 50 gol garantisi veren bir santrfor.

Bu senaryoda Haaland, Pérez’in yeni sportif projesinin merkezinde yer alabilir. Norveçli forvetin hem Mbappé hem de Bellingham ile aynı sahneyi paylaşması, Real Madrid’i Avrupa’nın en güçlü hücum hattına dönüştürebilir.