Haaland'ın Manchester City'den ayrılacağı tarih netleşti!

Manchester City'nin yıldız forveti Erling Haaland'ın geleceğiyle ilgili söylentiler artarken, Barcelona ve Real Madrid'in bu dev golcüye ilgisi gündeme oturdu. TBR Football'dan Graeme Bailey'nin haberine göre, her iki İspanyol devi de Haaland'ın sözleşmesinde potansiyel bir çıkış maddesi olabileceğine inanıyor.

Ancak haberde, Norveçli oyuncunun en azından 2027 yılına kadar Manchester City'den ayrılmasının pek olası olmadığı vurgulanıyor. Premier League devi, 2022 yazında Borussia Dortmund'dan sadece 51 milyon sterlin karşılığında transfer ettiği yıldız oyuncudan son derece memnun.

Real Madrid, Kylian Mbappe'yi merkezde oynatmasına rağmen, Fransız yıldızın daha geniş alanlarda etkili olmasından dolayı klasik bir santrfor eksikliğini hissediyor. Haaland gibi bir golcünün kadroya katılması, Los Blancos'un hücum hattına büyük güç katabilir. Norveçli yıldızın bitiriciliği, Carlo Ancelotti’nin taktik planlarını önemli ölçüde çeşitlendirebilir.

Barcelona Lewandowski’nin yerini doldurmak istiyor

Barcelona cephesinde ise Robert Lewandowski kariyerinin son dönemine giriyor. Katalan ekibi, onun uzun vadeli halefi olarak Haaland’ı ideal bir aday olarak görüyor. Ancak mali kısıtlamalar ve City'nin oyuncuyu bırakma konusundaki isteksizliği bu transferi son derece zorlaştırıyor.

Erling Haaland, Premier League’de kendini fazlasıyla kanıtladı. City formasıyla sayısız gol atan 25 yaşındaki yıldız, İspanya’ya transferi kariyerinde yeni bir sayfa olarak görebilir. Real Madrid ve Barcelona gibi iki dev kulübe katılmak cazip bir seçenek olsa da, şu an için Haaland’ın City’den ayrılmak için baskı yapması beklenmiyor.

Haaland’ın 2027 yılına kadar Manchester City ile sözleşmesi bulunuyor. Dolayısıyla, kısa vadede bir transfer gerçekleşmesi düşük ihtimal. Ancak iki La Liga devinin bu süreci yakından takip ettiği ve uygun bir fırsatta harekete geçeceği tahmin ediliyor.