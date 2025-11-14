Haaland galibiyet sonrasında aynı siparişi 70 kez verdi!

Norveç’in yıldız forveti Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası’na katılma yolunda kritik bir galibiyet alan milli takım için büyük bir kutlama hazırladı. Estonya karşısında alınan 4-1’lik zaferin ardından, soyunma odasına tahmini 70 adet çizburger taşıyarak takım arkadaşlarına unutulmaz bir an yaşattı.

Oslo’daki Ullevaal Ulusal Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Norveç, ikinci yarıda yalnızca 10 dakika içinde dört gol atarak maçı kopardı. İlk iki golü Alexander Sorloth kaydederken, Haaland da 50’li dakikaların hemen ardından iki kez fileleri havalandırdı. Estonya’nın bulduğu gol ise sadece teselli niteliğinde kaldı. Bu sonuçla Norveç, grupta altı puan farkla liderliğini sürdürerek 28 yıllık Dünya Kupası özlemini bitirme yolunda dev bir adım attı.

Takımda büyük sevinç

Maç sonrası soyunma odasına büyük bir cheeseburger kutusuyla giren Haaland, takım arkadaşlarının neşesine neşe kattı. Orta saha oyuncusu Sander Berge, dev siparişi taşıyan yıldız forveti görüntüleyerek "Kaptanın performansı çok güçlü!" sözleriyle şaka yaptı.

Haaland'ın bu jesti, Norveç'in yükselen atmosferiyle birleşerek takım içinde moral seviyesini daha da yükseltti.

Haaland durdurulamıyor

25 yaşındaki yıldız, kulüp ve milli takım formalarıyla son dört maçında da gol atmayı başardı. Manchester City formasıyla hafta sonu Liverpool ağlarını havalandıran Haaland, bu sezon şimdiden 30 gole ulaştı. Geçmişteki 52 gollük rekor sezonunu aşmaya hazır olduğunu söyleyen Norveçli, “Bu, kendimin en iyi hali olduğunu düşünüyorum. Hiç bu kadar iyi hissetmemiştim” dedi.

Zihinsel hazırlığın önemine vurgu yapan Haaland, “Zihnimi keskin tutmak için doğru yerde tutmam gerekiyor. Konsantrasyonu ve dengeyi korumak çok önemli” ifadelerini kullandı.

Guardiola’ya büyük övgü

Haaland, açıklamalarında teknik direktörü Pep Guardiola’yı da övmeyi ihmal etmedi: “Pep Guardiola bir dahi. Onunla çalışmak büyük ayrıcalık. Ne yapmamız gerektiğini bize net şekilde gösteriyor ve onun için en iyi performansı sergilememiz gerekiyor.”

City yeniden yükselişte

Manchester City, sezona zor bir başlangıç yapmasına rağmen Haaland’ın üstün formunun etkisiyle Premier Lig’de yeniden ivme kazandı. Guardiola da son haftalardaki toparlanmayı doğrulayarak, “Enerjinin geri geldiğini hissediyorum” dedi. İspanyol teknik adam, oyun yapısındaki tahmin edilemezliğin rakipleri zorladığını söyledi.

City şu anda lider Arsenal’in yalnızca dört puan gerisinde ve milli maç arası dönüşünde Newcastle, Leeds, Fulham ve Sunderland gibi rakiplerle karşılaşacak.