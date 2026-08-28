Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, antrenmanlara katılmayan oyuncusu Julian Alvarez'in yarın Sevilla karşısında oynayıp oynamayacağına dair tartışmalara son noktayı koydu.

Sport gazetesi, Simeone'nin basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı. Simeone şöyle konuştu: "Kulübün açıkladığı her şeyde net ve kararlı olmasına rağmen, tüm soruların Alvarez etrafında döneceğini anlıyorum."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben hâlâ aynı tavırdayım. Sportif açıdan, ona yardımcı olabilmeyi ve onun bizim için önemli unsurlardan biri olmaya devam etmesini bekliyorum. Yarın sahada olmayacağı ise açık."

Arjantinli teknik adama, Atletico Madrid'in bu sezon için ideal hücum hattı soruldu ve kısaca "Julian Alvarez ve Sörloth" yanıtını verdi.

Ancak Norveçli forvet hâlâ sakat. Simeone şunları söyledi: "Onun yokluğu bize zarar veriyor ve Julian'ın durumu nedeniyle etkisi daha da büyüyor. Takım, ortak çaba sayesinde fileleri havalandırmamıza imkân verecek pozisyonlara ulaşmak için çözümler aramaya çalışıyor."

Alvarez'i çevreleyen gürültünün Atletico'nun performansına etkisi hakkında ise şu yorumu yaptı: "Oyuncular çok iyi çalışıyor. Takım Malaga ve Villarreal karşısında iyi maçlar çıkardı. Yarın da iyi bir maç oynamak istiyoruz ve bu durumun bizi etkilediğini düşünmüyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Alvarez hakkında açıklayacak fazla bir şeyim yok. Julian bizimle antrenmana döndüğü andan itibaren, takımımız için olduğu gibi kendisinin de önemli bir oyuncu olduğunu hissetmesi için ona her zaman verdiğimiz desteği vereceğiz."

Arjantinli teknik adam, forvetinin geleceğine dair açıklamalarını böylece noktaladı ve Alvarez antrenmanlara döner dönmez onu en iyi formuna kavuşturmak için çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

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