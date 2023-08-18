Kylian Mbappe, ciddi bir at kazasından yaklaşık üç ay sonra hastaneden ayrılan Sergio Rico'nun görüntüsünün "günün fotoğrafı" olduğunu söyledi.

29 yaşındaki Paris Saint-Germain kalecisi, 28 Mayıs'ta bir at kazası sonucunda başından ciddi şekilde yaralandı ve komaya girdi.

Rico, söz konusu kazadan bir gün önce PSG maçında kulübesindeydi ve Ligue 1 ekibi, ona bu maçtan sonra evine gitmesine izin verdi. O da bu izni İspanya'da değerlendirirken bu üzücü kazayı yaşadı.

Rico daha sonra 19 Haziran'da komadan çıktı ve 5 Temmuz'da yoğun bakım odasından taburcu edildi. Daha sonra hastanede kontrol altında tutulan tecrübeli eldivenin 18 Ağustos'ta evine gitmesine izin veridi.

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Sergio Rico ne söyledi?

Rico, hastaneden ayrılırken şu ifadeleri kullandı: "Herkese iyi günler. Kendimi oldukça iyi hissediyorum. Evde kalmaya devam etmek için birkaç aylık huzuru ve sessizliği korumak gerekiyor.

“Aileme ve eşime gösterdikleri saygı için birkaç söz söylemek isterim. Bana destek mesajları gönderen futbol dünyasına teşekkür etmek isterim. Bana destek vermek için bir dakika durmuş olan herkese teşekkür ederim. Ayrıca tabii ki, en üst düzey profesyonelleri bünyesinde barındıran Hastane Virgen del Rocio'ya teşekkürlerimi sunarım.

“Kendimi çok duygusal hissediyorum. Her şeyden önce benimle günde yaklaşık 20 saat geçiren eşime teşekkür ederim.

“Buraya (hastaneye) geldiğim ilk gün Biris (Sevilla taraftarları) beni görmeye geldi. Bunun için onlara da minnettarım."

Kylian Mbappe ne dedi?

Rico'nun meslektaşı Mbappe ise, kalecinin iyileşme sürecini hızlandırdığını görmekten mutluluk duydu ve Instagram'da şunları yazdı: "Günün fotoğrafı. Bundan daha iyi bir şey göremezsiniz. Seni böyle gördüğüme çok sevindim kardeşim."

Instagram

Rico, 2019'da PSG'ye ilk önce kiralık olarak katıldı ve Fransız ekibinde 24 kez forma giydi. PSG daha sonra 2020'de Rico'nun bonservisini aldı ve 2022'de kaleciyi Mallorca'ya kiraladı.

Tecrübeli kaleci, memleketi Sevilla ile başladığı profesyonel kariyerinde ayrıca Fulham'da da kiralık olarak oynadı.

Rico, Sevilla'da iki kez Avrupa Ligi'ni kazandı ve kulübün 1 numarası olduktan sonra 170 maça çıktı.