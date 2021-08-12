Guardiola’nın ilham kaynağı göçmen kuşlar

Manchester City’nin geçen sezonu konu alan belgeselinde Pep Guardiola’yla ilgili ilginç bir anektod dikkat çekti.

‘Together - Birlikte’ isimli belgesel, Manchester City’nin geçen sezon kazandığı Premier Lig şampiyonluğuna giden yolda yaşananları konu alıyor.

12 Ağustos’ta City+ üyelerinin erişimine sunulan belgeseli, bir hafta sonra tüm dünyadaki futbolseverler YouTube üzerinden izleyebilecek.

Hedef Şampiyonlar Ligi zaferi

Belgeselde hikaye Chelsea’ye kaybedilen Şampiyonlar Ligi finali ile başlıyor. Finalin ardından yaşanan hayal kırıklığını ve üzüntüyü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren görüntüler, kulüp başkanı Khaldoon Al Mubarak’in Kevin de Bruyne ve Pep Guardiola hakkındaki pozitif sözleriyle devam ediyor.

De Bruyne’ye sergilediği performans ve sahada gösterdiği liderlik için teşekkür eden Al Mubarak, Belçikalı oyuncunun City formasıyla gelecekte Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıracağına olan inancını da dile getiriyor.

Manchester City menajeri Pep Guardiola, yeni sezona Premier Lig’de unvanı koruma baskısının yanında, Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu beklentisiyle girecek.

Takım olmanın önemi

Taktiksel açıdan sürekli değişmeye ve gelişmeye çalışan Guardiola, başarıyı kalıcı hale getirmek için City’nin zaferlere doymuş, kendini dev aynasında gören bir takıma dönüşmesini engellemeye gayret ediyor.

Her yaz kadroya yeni yüzler katmak istemesinin arkasında yatan sebep de tam olarak bu; takımdaki rekabeti taze tutmak ve başarıya aç oyuncularla yola devam etmek.

Pep, takım içindeki birlik ve beraberliğe büyük önem veriyor. Bu mesajı oyunculara aktarmak için soyunma odasında, ‘Birlikte’ ve ‘Sonuna kadar savaşacağız’ yazılı pankartlar asılı.

Kuşlardan ilham aldı

Belgeselde bu konu hakkında ilginç bir detay da yer alıyor. Bir gün Drone ile çekilen antrenman görüntülerini izleyen Guardiola’nın dikkatini kameraya takılan kuşlar çekmiş.

Kuş sürüsünün havada oluşturduğu düzene ve iş birliğine hayran kalan Pep, kulübün performans analisti Harry Dunn’ın dikkatini bir futbol takımının da sahada böyle hareket etmesi gerektiğine çekmiş.

Liderlerin ve diğer takım üyelerinin rollerini eksiksiz biçimde yerine getirerek, uyum içinde çalışması hem doğada, hem de futbol sahasında iyi işleyen bir düzenin anahtarı.

Geçen sezon Premier Lig ve Lig Kupası şampiyonlukları, Şampiyonlar Ligi finali ve FA Cup yarı finaliyle çıtayı oldukça yukarı çeken Guardiola idaresindeki Manchester City, hedeflerine ulaşabilmek için kusursuz bir takım çalışmasına ihtiyaç duyacak.

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